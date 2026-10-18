失眠｜清華教授稱數綿羊不符中文語感　贊成數水餃代替

你試過「數羊」助眠嗎？清華大學心理與認知科學系教授彭凱平指出，中文使用者靠數羊入睡，可能是一場「翻譯事故」！這套方法源自英語語境，利用與睡眠相關的發音聯想幫助放鬆，但翻譯成「羊」後，爆發音收尾反倒可能「越數越精神」。 根據《羊城晚報》報道，彭凱平表示，導致入睡困難的原因主要有兩種，一是對睡眠產生焦慮，二是對自己入睡抱持過高期待。當人躺在床上不斷想著「怎麼還沒睡着」，反而容易讓大腦持續運轉，形成越想睡、越睡不著的循環。

稱「sheep」與「sleep」發音相近 彭凱平指出，睡前可以嘗試讓大腦專注於與睡眠有關、簡單且重複的聲音，減少反覆思考其他事情的機會。由於重複單一字詞不需要太多主觀努力，也有機會幫助注意力從焦慮轉移，讓身心逐漸放鬆。 至於為甚麼西方人習慣數羊，中文使用者卻不一定適用？彭凱平以語言差異解釋，英語中的「sheep」與「sleep」發音相近，可能讓數羊與睡眠產生聯想；但中文的「羊」與「睡」並沒有相同的語音關聯，「羊」和「睡」不押韻，且「羊」是爆發音收尾，嘴裡一下彈出來，不像sleep 那種氣聲延續，反倒「越數越精神」，因此照搬數羊的方法，未必能達到相同效果。

稱「水餃」發音與「睡覺」相近 彭凱平建議，中文使用者可以嘗試反覆默念「水」字，並在腦海中想像一滴雨露從樹葉尖端緩緩滴落湖面，一滴接著一滴，讓思緒隨着平靜的畫面慢慢沉澱。至於網上流傳的「數水餃」助眠法，則是利用「水餃」的發音與「睡覺」相近的趣味聯想，將原本的數羊改成更符合中文語感的方式。 不過，這類方法主要是透過注意力轉移及重複思考，協助部分人放鬆，並不代表只要默念特定字詞就一定能入睡。若長期受到失眠困擾，仍應留意睡眠習慣及可能的身心因素，必要時尋求專業協助。