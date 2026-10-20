炒股｜炒股血壓飆升兼失眠？800萬人研究揭股市波動增心臟病住院風險！4招教你精確減壓

金融市場的劇烈波動，對投資人身心健康的影響超乎想像。臨床上有醫生指出，部分患者雖無心臟病史，卻因長期過度關注股市，情緒隨大盤大漲大跌而劇烈起伏，進而引發慢性失眠與胸悶等非典型症狀。這種「股市心臟病」已獲得流行病學數據支持。一項涉及800萬人的大規模臨床研究明確證實，股市的劇烈波動與心臟病住院率的上升具有顯著相關性。面對投資帶來的心理高壓，醫學專家建議落實4大心理調適與減壓機制，以降低心血管的潛在風險。
炒股｜股市波動成隱形健康殺手！
營養功能醫學專家劉博仁在其facebook專頁上分享指，一名60餘歲患者求診表示胸口翳悶、睡不安穩和血壓升高問題，懷疑與心臟問題有關，惟經醫生詳細檢查後卻無發現急性心臟病。追問生活近況後發現，患者近期每天都在看股票，清晨看美股，日間盯台股，夜裏研究期貨，當股價上揚便開懷，股價下挫便焦慮，一天看盤十餘小時。劉醫生指出，患者心臟未先出問題，自律神經已經累垮了。
炒股｜800萬人研究證增心臟病住院風險！
根據2022年發表於《The Lancet Regional Health－Western Pacific》的一項大型研究，分析中國174個城市、逾823萬人次的心血管疾病住院數據，結果顯示，股票市場波動愈劇烈，無論大漲抑或大跌，心血管疾病住院風險均相應上升。從生理機制而言，「暴漲的亢奮」與「暴跌的焦慮」同樣會激活交感神經，促使腎上腺素及壓力荷爾蒙大量分泌，繼而出現以下問題：
心跳加速
血壓攀升
睡眠質素下降
這些症狀均長遠增加心血管疾病風險。
劉博仁醫生指出，近期股市交投熾熱，很多投資人士進食與睡眠亦機不離手。投資本身並無過錯，惟若情緒每天隨股價浮沉，身體便可能長期處於高度戒備狀態。久而久之，不僅容易誘發自律神經失調，亦可能促進慢性發炎，令心血管系統承受額外壓力。
炒股｜4招教你精確減壓
對於活躍於市場的投資者，建議落實以下4項習慣：
設定固定時段檢視市況，避免逐分鐘追逐價格。
睡前一小時遠離手機，讓大腦得以休息。
每日運動30分鐘，協助釋放壓力。
以深呼吸、散步、與家人傾談等方式，讓情緒回歸平穩。
劉博仁醫生表示，投資的原意，是讓生活更美好，而非以健康作為代價。請謹記：股票有漲有跌，心臟卻只有一顆。妥善照顧身體，方能陪伴您走過每一次多頭與空頭。