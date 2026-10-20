炒股｜炒股血壓飆升兼失眠？800萬人研究揭股市波動增心臟病住院風險！4招教你精確減壓

金融市場的劇烈波動，對投資人身心健康的影響超乎想像。臨床上有醫生指出，部分患者雖無心臟病史，卻因長期過度關注股市，情緒隨大盤大漲大跌而劇烈起伏，進而引發慢性失眠與胸悶等非典型症狀。這種「股市心臟病」已獲得流行病學數據支持。一項涉及800萬人的大規模臨床研究明確證實，股市的劇烈波動與心臟病住院率的上升具有顯著相關性。面對投資帶來的心理高壓，醫學專家建議落實4大心理調適與減壓機制，以降低心血管的潛在風險。

根據2022年發表於《The Lancet Regional Health－Western Pacific》的一項大型研究，分析中國174個城市、逾823萬人次的心血管疾病住院數據，結果顯示，股票市場波動愈劇烈，無論大漲抑或大跌，心血管疾病住院風險均相應上升。從生理機制而言，「暴漲的亢奮」與「暴跌的焦慮」同樣會激活交感神經，促使腎上腺素及壓力荷爾蒙大量分泌，繼而出現以下問題：

心跳加速

血壓攀升

睡眠質素下降

這些症狀均長遠增加心血管疾病風險。

劉博仁醫生指出，近期股市交投熾熱，很多投資人士進食與睡眠亦機不離手。投資本身並無過錯，惟若情緒每天隨股價浮沉，身體便可能長期處於高度戒備狀態。久而久之，不僅容易誘發自律神經失調，亦可能促進慢性發炎，令心血管系統承受額外壓力。