戴口罩｜怕傳染家人而戴口罩睡覺？4類人恐隨時窒息缺氧 醫生教3招防流感新冠惹全家

生病怕感染家人要戴著口罩睡覺防疫？有醫生指出，選擇戴口罩入睡以免傳染全家的這個做法，可能不但沒有過濾病毒效果，更可能會帶來窒息危機。醫生指出，有1大關鍵才是感染家人的源頭。

戴口罩｜怕傳染家人而戴口罩睡覺？ 重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，流感及新冠疫情期間，不少患者在門診表示，為免傳染家人，連睡覺也戴着口罩，卻因悶熱而半夜醒來，並擔心缺氧或二氧化碳中毒。但醫生指出，感染者清醒時正確佩戴口罩作為「源頭控制」。 戴口罩｜清醒時有效 入睡後失效 根據美國疾病管制與預防中心(CDC)的說明，感染者清醒時正確佩戴貼合口罩，可攔截部分呼吸、說話及咳嗽產生的飛沫與氣溶膠，減少病毒散出，屬於源頭控制措施。

然而，一旦入睡，情況便不同。睡眠期間翻身容易令口罩移位、邊緣翹起或鬆脫，造成漏氣；整夜呼出的水氣與汗水亦會弄濕口罩內層。當中間的熔噴布受潮，原本用以吸附病原體的靜電效果便會大幅減弱，過濾效率隨之下降。 此外，口罩移位後，呼吸氣流會自然選擇阻力最小的縫隙進出，帶有病原體的飛沫便可能從面部縫隙逸散或吸入，失去阻隔意義。

戴口罩｜3招防流感新冠惹全家 黃醫生強調，除非徹夜不眠，保持清醒和正確的的戴好口罩，否則口罩防疫功能也會因入睡而失效。所以，與其勉強整夜佩戴口罩，以下措施更為關鍵： 優先分房睡：拉開物理距離，是最有效的防線。

加強空氣對流：開窗保持通風，或使用空氣清淨機。

隔離高風險族群：避免與長者、嬰幼兒或免疫力低下者共處一室。

若迫不得已必須同房，口罩只能作為額外防線，不能取代距離與通風。 戴口罩｜4類人恐隨時窒息缺氧 以下人士不宜佩戴口罩入睡：

未滿兩歲的嬰幼兒(呼吸道較小，且無自救能力，易有窒息風險) 無法自行取下口罩者，例如行動不便或失能長者 意識不清、嘔吐或有嗆咳風險者 已出現明顯喘促、胸悶或血氧下降者 若已感到呼吸困難，重點並非更換「更透氣的口罩」，而是立即移除口鼻阻礙物、評估生命徵象，並盡快就醫。 黃醫生指，對大多數健康成人而言，戴口罩入睡通常不至於造成缺氧或二氧化碳中毒，但睡著後口罩容易移位、漏氣，亦可能被呼氣與汗水弄濕，使防護效果下降。感染流感或新冠時，清醒時應把口罩戴好；睡覺時則應把距離拉好，能分房便分房、保持通風，並避免與長者、嬰幼兒及免疫力低下者共處一室。