多做運動身體好？過分運動可能造成反效果！百萬人研究揭運動量太大或增心房顫動風險

不少人為了身體健康而開始運動，但是否運動做得愈多就愈健康？最近一項研究指出，在一般族群中，身體活動量與較低的心房顫動比例有關；但對於運動量極高者則未必。有關研究已刊登於《European Journal of Preventive Cardiology》。

心房顫動｜一般運動量減房顫風險

研究由英國萊斯特大學進行，整合了37項研究、共1,298,291名參與者，探討不同活動量與心房顫動之間的關聯。結果發現，在一般族群的22項研究中，有身體活動者出現心房顫動的比例較低活動量組低22%；而心房顫動另15項比較運動員與非運動員的研究顯示，運動員出現心房顫動的勝算約為非運動員的2.74倍。

團隊進一步利用26項研究，約102.3萬人的資料分析活動量，發現心房顫動的勝算會隨運動量增加先下降，到了非常高的活動量又可能回升，圖形呈英文字母U的狀態。