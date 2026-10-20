中醫｜急病睇中醫定西醫？同時睇中西醫點先安全？中醫提醒睇醫生前問自己3個問題

中西醫有咩分別？ 他指，西醫門診一般較著重明確找出病因、判斷嚴重程度，以及處理需要即時介入的疾病。醫生會按病歷、身體檢查、化驗、影像或其他檢測結果作判斷，並按需要處方藥物、安排轉介或進一步檢查。當患者出現突發而明顯的症狀時，這種流程尤其重要。 相反中醫診症則會透過望、聞、問、切，了解患者目前的不適、睡眠、食慾、二便、精神狀態、生活習慣及體質傾向。相同是肩頸痛，有人以僵硬緊繃為主，有人遇冷加重，有人則與勞損、睡眠不足或情緒緊張有關。中醫師會按個人情況辨證，考慮中藥、針灸、推拿、外敷或生活調整等方向。

兩者各有不同，如西醫可協助排除需要盡快處理的問題；中醫可在病情穩定後，針對反覆不適、復原期調理及日常保健提供持續跟進。

急性病先看西醫 陳烈認為，如有突發胸口痛、呼吸困難、昏厥、單側手腳無力、說話不清、嚴重頭痛、持續高燒、明顯出血、劇烈腹痛，或受傷後懷疑骨折，應優先到西醫門診、急症室或致電緊急服務。長者若突然神智混亂、步態明顯不穩、血壓或血糖異常，又或原有心肺疾病而出現新症狀，也應盡快接受西醫評估。 而如果長期病患，正服食長期藥物人士，如考慮服用中藥，應主動告知中醫師及西醫，讓醫護人員更全面掌握用藥情況。 但如症狀持續一段時間，、未必需要即時急救處理的不適，中醫的持續診療可成為健康管理的一部分。例如久坐後肩頸緊痛、勞損引起的腰背不適、膝關節活動不順、反覆胃脹、食慾欠佳、換季易咳或容易疲倦等，都可考慮接受中醫診治。

如考慮同時接受中西醫治療，在兩邊覆診時也應主動告知醫生，以確保身體獲合適安排。 生病時應問自己 3 個問題 1. 症狀是否突然出現、程度嚴重或正在惡化？ 如是，應先接受西醫評估 2. 問題是否反覆多時，並與睡眠、飲食、姿勢、季節或體力有關？ 這類情況可考慮中醫作較持續的調理 3. 自己是否已有長期病患或正在服藥？ 如有，便應將所有健康資訊清楚告知診症醫護人員