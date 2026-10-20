定期檢測、配合治療 防控乙肝癌變

慢性乙型肝炎是引致肝癌的一大成因，惟乙肝的診斷及治療覆蓋率仍然偏低，接受抗病毒治療的乙肝患者只佔感染人口約3%。香港大學臨床醫學學院內科學系講座教授袁孟峰教授期望能夠做到全民乙肝篩查，而肝癌高風險人士，包括乙肝帶原者，應定期做超聲波、甲胎蛋白(AFP)及異常凝血酶原(PIVKA-II)檢測，有助早及發現肝癌。 孟峰教表示，全球約有2.54億人感染慢性乙型肝炎，每年約110萬人死於相關併發症，包括肝硬化及肝細胞癌，「乙肝除可引致肝臟發炎損傷，在不斷修復下導致肝纖維化和肝硬化，繼而增加肝癌風險外，乙肝病毒DNA(HBV DNA)亦可透過整合肝細胞的基因組而促使癌變。」

監察病毒活躍程度 乙肝帶原者定期接受檢測，有助確認感染狀態、評估病毒複製及肝臟受損程度、進行風險分層，以及判斷是否需要治療，孟峰教指，「乙型病毒活躍程度會隨時間變化，即使患者目前處於非活躍狀態，病毒仍可能重新活化，因此持續及定期檢測十分重要。」常見檢測方法包括乙肝表面抗原(HBsAg)、定量乙肝表面抗原(qHBsAg)、乙肝表面抗體(Anti-HBs)、乙肝核心抗體(Anti-HBc)及乙肝病毒DNA(HBV DNA)，「簡單而言，HBV DNA反映病毒複製水平，而qHBsAg則反映體內乙型肝炎表面抗原的水平。兩者結合其他臨床及實驗室指標分析，有助更全面了解感染狀態及評估疾病風險。」

治療減肝癌風險 目前乙肝治療目標是抑壓病毒活躍程度，減低相關併發症包括肝癌風險。乙肝帶原者若可及早識別、持續監測及持續接受抗病毒治療，肝癌風險可降約一半；若能夠透過系統性監測，早期的肝癌檢出率約為偶然發現的2倍，其中超過70%的腫瘤符合根治性治療條件，即使不幸患上肝癌，也大大提升存活率。孟峰教補充，「早期肝癌與已轉移肝癌的5年存活率可相差10倍(37% vs 3%)。」 新檢測助早發現 當患者因疼痛、黃疸、體重下降或肝功能失代償等症狀求醫時，往往已錯過肝癌根治性治療的最佳時機。因此，肝癌高風險者，包括乙肝帶原者，應定期接受超聲波、AFP及PIVKA-II檢測。袁孟峰解釋，「超聲波從影像上看肝臟有否異常，AFP監測肝癌血液生物標誌物，PIVKA-II檢視肝癌細胞另一生物標誌物。研究發現，三者同時進行可提升早期肝癌檢測靈敏度至82%，有助提早發現病變。」政府自去年起已開始為肝硬化患者提供PIVKA-II檢測，若公私營醫療機構均能提供相關檢測，袁孟峰鼓勵乙肝帶原者每半年檢測一次。

倡全民篩查 袁孟峰提到，日本已採用PIVKA-II檢測多年，是早期肝癌發現率最高的國家之一，值得我們借鏡，「香港確診肝癌已屬中晚期的患者比率(2023年為45.3%)，幾年後能夠減至20至30%的話，已算相當成功。」同時，日本已批准使用有機會達到乙肝功能性治癒的新藥，未來世界各地應會陸續審批，「我們應為此做好準備，應用合適的檢測，幫助病人遠離癌症威脅。再進一步，如果可以做到乙肝全民篩查，或者至少為1988年之前出生未接種過乙肝疫苗人士作篩查，找出帶原者並將之納入定期檢測之列，對乙肝及肝癌的防控就最理想不過。」