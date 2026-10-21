含糖飲料不只帶來脂肪 研究指日日飲 可能促使情緒變衝動

除了咖啡，不少人都喜歡飲珍珠奶茶、香芋奶蓋等含糖飲品，經常飲用這些甜飲不但可以令體重節節上升，也可能會使人變得衝動。荷蘭有研究發現，經常飲用含糖飲料的人，在衝動性測試得分較高，而且纖維攝取較低，腸道的微生態組成也有分別。

可能與腸道細菌有關

荷蘭一間大學的研究團隊，分析913名年齡介乎18至50歲沒有精神疾病診斷的健康成人，包括其飲食、腸道菌組成及衝動性測試分數。

結果發現，衝動性測試分數較高的人，含糖飲料的攝取量通常也比較多，水果、蔬菜及纖維攝取量則較低，並且可能與腸道細菌有關，因為Butyricicoccus 及Lachnospiraceae UCG-001這兩種腸道益菌，在衝動分數較高的人身上較少，反映這兩種益菌可能與高纖維、高蔬果、低含糖飲料的飲食習慣有關。