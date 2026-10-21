含糖飲料不只帶來脂肪 研究指日日飲 可能促使情緒變衝動

除了咖啡，不少人都喜歡飲珍珠奶茶、香芋奶蓋等含糖飲品，經常飲用這些甜飲不但可以令體重節節上升，也可能會使人變得衝動。荷蘭有研究發現，經常飲用含糖飲料的人，在衝動性測試得分較高，而且纖維攝取較低，腸道的微生態組成也有分別。
可能與腸道細菌有關
荷蘭一間大學的研究團隊，分析913名年齡介乎18至50歲沒有精神疾病診斷的健康成人，包括其飲食、腸道菌組成及衝動性測試分數。
結果發現，衝動性測試分數較高的人，含糖飲料的攝取量通常也比較多，水果、蔬菜及纖維攝取量則較低，並且可能與腸道細菌有關，因為Butyricicoccus 及Lachnospiraceae UCG-001這兩種腸道益菌，在衝動分數較高的人身上較少，反映這兩種益菌可能與高纖維、高蔬果、低含糖飲料的飲食習慣有關。
嘗試轉為無糖飲料
專家指出，目前無法判斷是飲食改變腸道菌和衝動性，抑或是衝動性影響飲食選擇，但綜合過往的研究結果，很易理解經常飲用含糖飲料，無形中被取代的往往是蔬果及纖維的分量。若覺得自己太容易衝動，建議不妨將含糖飲料換成無糖茶或水，每餐多吃點蔬菜及全穀，看看能否令情緒變得穩定平和。
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