壓力大「大腦停唔到」？專家教「正念品茶」回復平靜

心理健康是整體健康的核心，面對多重壓力，應建立主動「心理健康促進」觀念。

現代人長期處於高壓、快節奏的生活，常陷入「大腦停不下來」的焦慮循環；衛生福利部草屯療養院臨床心理科主任黃裕達指出，當壓力源持續堆疊，交感神經長期繃緊，易進一步影響情緒與睡眠。不妨將「喝茶」從飲食習慣提升為「心理照顧行動」，正是一場絕佳的「正念心理療癒之旅」。

聞與品(嗅覺與味覺)：捧杯深呼吸，感受茶香帶給身心的放鬆；小口品嚐，體會茶香回甘，將專注力放在口感上。

黃裕達主任說明，「正念」並非指正向思考，而是「將注意力刻意且不加批判地帶回此時此刻」。茶香五感正念法是結合泡茶、品茶與五感覺察的放鬆練習，能幫助大腦切換至副交感神經、溫柔拉回當下。

每天 10 至 15 分鐘「無手機茶飲時間」建立專屬心理紓壓儀式

黃裕達主任建議，民眾可將這套「正念品茶」帶回日常，每天給自己10至15分鐘「無手機茶飲時間」，放下手機與公事，單純與自己相處。若有焦慮、抑鬱或難以放鬆狀態，可預約心理諮商，由專業臨床心理師陪同釐清壓力源，重拾內心平靜。

心理健康是整體健康核心 有需要可尋求專業團隊陪伴

衛生福利部草屯療養院院長丁碩彥表示，心理健康是整體健康的核心，面對多重壓力，應建立主動「心理健康促進」觀念。若需要協助，可善用醫療資源尋求專業團隊陪伴，打造具備心理韌性的健康生活。