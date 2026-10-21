創傷後心理病恐增心血管風險 丹麥大型研究：酒精濫用情形值得留意

經歷重大創傷事件後，除了身心狀況可能發生變化，也可能影響未來的心血管健康。美國心臟協會(AHA)近期一項最新研究指出，創傷後若出現創傷後壓力症候群(PTSD)、抑鬱症、焦慮症等心理健康問題，未來發生心肌梗塞、中風、接受心臟血流重建手術或心血管死亡的風險可能較高，其中酒精濫用是與後續心血管疾病關聯性較高的因素之一，研究團隊推測可能與部分人在遭遇創傷後，選擇以飲酒調適情緒有關。專家也表示，透過辨識創傷、尋求心理健康支持和管理相關風險因素，或許能夠幫助降低與創傷經驗有關的心血管疾病風險。

逾 21 萬人大型研究 揭創傷後「這些身心狀況」與心血管疾病風險相關 這項刊登於《美國心臟協會期刊》(Journal of the American Heart Association)的研究，分析丹麥1995年至2019年、共219,866名18歲以上成人的健康數據。研究團隊區分出曾經歷創傷事件的人士，並觀察創傷發生後3年內是否被診斷出身心疾病，以及後續是否發生心血管疾病。分析結果顯示，與經歷創傷事件後並未出現心理健康問題的人相比，經歷創傷事件後被診斷患有各種精神疾病的人，未來發生非致命性心臟病、中風或心血管死亡等心血管疾病的風險相對較高。

研究團隊進一步運用機器學習，找出與後續心血管疾病相關的15項身心健康狀況。結果發現，無論男性或女性，酒精濫用均是與後續嚴重心臟或腦血管疾病相關性最高的心理健康因素；包括抑鬱症在內的情緒障礙關聯性也較高，且在女性身上較男性更為明顯。 此外，創傷後出現PTSD、因腦部或身體問題所造成的精神疾病、非物質誘發的意識錯亂、不同類型的物質濫用情形、人格障礙、思覺失調症、雙相情緒障礙(躁鬱症)及焦慮症等，也都與日後較高的心臟或腦血管疾病風險有關聯。

過去研究多聚焦於 PTSD 與心血管健康關聯 專家推測酗酒可能影響 研究主要作者、美國加州大學洛杉磯分校心理學系Jennifer A. Sumner副教授表示，創傷事件相當常見，包括嚴重火災或爆炸、身體攻擊、交通事故、親人自殺或死亡，以及嚴重疾病或受傷等都有可能是創傷經歷。過去相關研究多聚焦於PTSD與心血管健康之間的關係，但這項研究顯示，在評估創傷後的心血管疾病風險時，應將更廣泛的身心狀況表現一併納入考量。 針對酒精濫用與心血管疾病風險之間的潛在關聯，Sumner副教授推測，部分人在經歷創傷後，可能藉由飲酒發洩和調適情緒；隨著時間過去，這樣的行為可能演變成酗酒，發生嚴重心臟或腦血管疾病的風險亦隨之增加。

心理與心血管健康可能有潛在關聯 識別和治療創傷或許可助降風險 未參與這項研究的美國麥可．E．德貝基退伍軍人醫療中心心臟科Glenn N. Levine主任表示，這項研究進一步為心理健康與心血管健康之間的潛在關聯提供參考依據，藉由識別創傷徵兆、接受適當的心理健康支持，以及管理心血管疾病風險因素，可能有助於降低相關風險。 美國心臟協會提醒，上述研究資料僅涵蓋丹麥市民，研究結果可能不適用於其他國家或地區的人群。此外，研究並未探討患有創傷後精神障礙的個體為何可能面臨更高的心血管疾病風險，均有待後續研究進一步解析可能原因。