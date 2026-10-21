台男飲手搖驚現 誤食蛞蝓原來好大鑊！或感染廣東住血線蟲

其實蛞蝓與蝸牛在公共衛生領域被視為極度高危險的中間宿主， 其中廣東住血線蟲為寄生在牠們體內最危險的殺手。根據台灣衛生福利部疾病管制處的資料，感染廣東住血線蟲後可引起廣東住血線蟲感染症，雖人類不是廣東住血線蟲適合的終宿主，但可發育至第五期幼蟲，當蟲體移行至腦膜處死亡，而造成腦膜炎相關症狀。

廣東住血線蟲感染途徑

生食或食入未煮熟且感染這種寄生蟲的蝸牛、蛞蝓、蝦、蟹、蛙類或食入受到幼蟲污染的水或生菜(沾染受感染螺類之黏液，可能含有第三期幼蟲)是人類感染廣東住血線蟲的主要途徑。但注意，廣東住血線蟲感染症是不會人傳人的。

感染廣東住血線蟲的症狀

如只在不小心的情況下誤食小量寄生蟲，患者可能沒有症狀或症狀輕微而自行痊癒，如食如寄生蟲數量較多，將可危及生命。在寄生蟲侵入腦部、脊髓或神經根後，會造成各種神經學症狀，患者多半出現腦膜炎，以急性劇烈的頭痛最常見，其他症狀包括：發燒、噁心、嘔吐、頸部疼痛、僵硬及視力受損等。