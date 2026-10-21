乳酪營養｜食乳酪愈食愈肥? 營養師教3招免墮致肥陷阱 拆解5款市面常見乳酪成分好處

喝乳酪能促腸道蠕動，又能兼顧蛋白質與鈣質，是許多人的健康首選。但在超市和便利店裡，各式各樣的乳酪選擇總讓人挑得一頭霧水。有營養師提醒，不同款式的乳酪，其蛋白質含量、糖分與其餘成分其實各有不同。她為大家列出市面常見5款乳酪的詳細資料，讓你在挑選時能一眼看懂，輕鬆選出最適合自己的健康乳酪！

乳酪營養｜食乳酪愈食愈肥? 營養師教3招免墮致肥陷阱

營養師王郁菁在其facebook專頁上分享指，面對琳瑯滿目的乳酪產品，包裝正面往往寫着「原味」、「無糖」、「希臘」、「希臘式」、「高蛋白」、「植物系」等字眼容易讓人誤以為所有乳酪都健康。然而，從營養學角度來看，包裝正面的名稱多屬營銷用語，真正決定品質的是背面三項資訊：

蛋白質含量

糖分來源

有無多餘添加物

乳酪營養｜拆解5款市面常見乳酪成分好處

她整理5款市售常見乳酪的熱量與成分比拼，以供參考：