乳酪營養｜食乳酪愈食愈肥? 營養師教3招免墮致肥陷阱 拆解5款市面常見乳酪成分好處

喝乳酪能促腸道蠕動，又能兼顧蛋白質與鈣質，是許多人的健康首選。但在超市和便利店裡，各式各樣的乳酪選擇總讓人挑得一頭霧水。有營養師提醒，不同款式的乳酪，其蛋白質含量、糖分與其餘成分其實各有不同。她為大家列出市面常見5款乳酪的詳細資料，讓你在挑選時能一眼看懂，輕鬆選出最適合自己的健康乳酪！
乳酪營養｜食乳酪愈食愈肥? 營養師教3招免墮致肥陷阱
營養師王郁菁在其facebook專頁上分享指，面對琳瑯滿目的乳酪產品，包裝正面往往寫着「原味」、「無糖」、「希臘」、「希臘式」、「高蛋白」、「植物系」等字眼容易讓人誤以為所有乳酪都健康。然而，從營養學角度來看，包裝正面的名稱多屬營銷用語，真正決定品質的是背面三項資訊：
蛋白質含量
糖分來源
有無多餘添加物
乳酪營養｜拆解5款市面常見乳酪成分好處
她整理5款市售常見乳酪的熱量與成分比拼，以供參考：
1. 原味 (無糖)乳酪
蛋白質：約3.5至5克
糖分來源：主要來自牛乳本身的乳糖，成分相對單純。
注意：「原味」不等於「無糖」，部分產品為壓過酸味，仍可能添加果糖、果膠或改性澱粉，選購時應確認成分標籤。
2. 濃希臘乳酪
蛋白質：約8至10克 (蛋白質含量最高，飽足感強)
適合人士：運動後或需要補充蛋白質的人士。
3. 希臘式乳酪
蛋白質：約4至6克
注意：「希臘式」不少是依靠加入增稠劑、明膠或忌廉來模擬濃稠口感，蛋白質未必及傳統希臘乳酪高，挑選時要看清標示。
4. 調味乳酪
蛋白質：約3至5克
添加物：加入果醬、果泥或糖漿，口感滑順偏甜。
注意：此類乳酪容易令人不知不覺攝取大量精緻糖，一杯即可能超標。
5. 植物性乳酪
蛋白質：約1至4克
注意：惟除豆乳基底外，燕麥或椰子乳酪的蛋白質往往偏低，天然鈣質亦較少，選購時宜留意是否有添加鈣。
適合人士：以燕麥、椰子或大豆為基底，適合全素或乳糖不耐者。
乳酪營養｜挑選乳酪3大原則
營養師提醒挑選乳酪時有3大原則：
想補蛋白質：優先選真正的「希臘乳酪」。
想控糖：看背面碳水化合物與糖總量，而非只看「原味」二字。
選植物性乳酪：記得補強蛋白質與鈣質來源。