咖啡營養｜咖啡飲錯心跳加速兼膽固醇高？！醫生揭5大咖啡醫學實證降心血管風險

咖啡已經成為現代人不可或缺的續命水，但喝咖啡究竟是對心臟有保護作用，還是悄悄在造成傷害？有醫生整理出5大基於實證醫學的咖啡真相，研究指出，咖啡對身體的影響與其調配方式息息相關。例如：未經濾紙過濾的咖啡沖煮方式，會保留較多的咖啡醇，進而引發血脂與膽固醇升高，因此高血脂患者在攝取時需格外謹慎。想喝得提神又護心，就要留意5大核心關鍵。
咖啡營養｜5大咖啡醫學實證
糖尿病專科醫生蔡明劼在其facebook專頁上分享指，門診中常有病人問，網路上說咖啡對心血管不好，到底能不能喝？其實不必過度焦慮。美國心臟學會(AHA)近期在官方期刊《Circulation》發表科學聲明，為咖啡作出全面整理，以下5項實證可供參考。
1. 每日安全攝取量
對多數健康成年人而言，每日咖啡因攝取不超過400毫克(約3至5杯，每杯240毫升的一般咖啡)，通常屬安全範圍。
2. 對心血管的影響
大型研究發現，長期適量飲用咖啡，與較低的心臟病、中風及心衰竭風險相關。益處不僅來自咖啡因，更源於咖啡本身豐富的天然植化素與抗氧化成分。
3. 與血糖管理的關係
多項長期追蹤研究顯示，有規律飲用咖啡習慣者，二型糖尿病風險明顯較低。原因在於咖啡富含「綠原酸」這種多酚物質，有助促進葡萄糖代謝；當中的鎂與鉻兩種微量元素，亦有助提升胰島素敏感度、穩定血糖濃度。
4. 心跳不規則與咖啡
適量攝取通常不會增加「心房顫動」這種嚴重心律不整的風險。惟部分人可能較易感覺心臟偶爾多跳一下或漏一拍(心室早期收縮)，此時按個人體質稍微減量即可。
5. 關鍵在沖煮方式
未經濾紙過濾的咖啡(如法式濾壓壺、土耳其咖啡)，當中的油脂成分「咖啡醇」容易令壞膽固醇升高。若本身血脂偏高，建議優先選擇濾紙手沖或濾掛咖啡，便能喝得安心。
蔡醫生指出，只要使用濾紙沖煮、不過量、挑選品質良好的咖啡豆，咖啡其實是日常保養心血管、穩定代謝與抗氧化的好幫手。咖啡並非治療疾病的藥物，若有慢性病問題，仍須配合醫師診治，但不必因擔憂而完全避開。