咖啡營養｜咖啡飲錯心跳加速兼膽固醇高？！醫生揭5大咖啡醫學實證降心血管風險

咖啡已經成為現代人不可或缺的續命水，但喝咖啡究竟是對心臟有保護作用，還是悄悄在造成傷害？有醫生整理出5大基於實證醫學的咖啡真相，研究指出，咖啡對身體的影響與其調配方式息息相關。例如：未經濾紙過濾的咖啡沖煮方式，會保留較多的咖啡醇，進而引發血脂與膽固醇升高，因此高血脂患者在攝取時需格外謹慎。想喝得提神又護心，就要留意5大核心關鍵。