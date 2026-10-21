亞洲防盲基金會本周末設展 同場推專業視力篩查 醫護人員駐場費用全免先到先得！

亞洲防盲基金會將於本周末(24至25日) 舉辦「亞洲防盲基金會成立45周年圖片展覽暨視力篩查活動」，屆時除了設有圖片展覽，亦提供專業視力篩查服務，並由醫護人員為市民即場解答護眼疑問。

及早篩查揪眼疾 隨著電子產品日益普及，學童近視及眼疾出現年輕化趨勢，值得社會高度重視。及早養成良好的護眼習慣，對青少年的身心成長至關重要。基金會期望透過是次活動，呼籲各界共同關注下一代眼睛健康，並透過及早篩查及早發現，為青少年建立長遠的光明防護網。

專業視力篩查服務 詳盡檢查項目包括電腦度數檢查、眼壓檢查、 立體視功能檢查、色覺測試、阿姆斯勒方格表視力檢查等，現場亦會安排醫生及護士當值，市民可就眼睛問題盡情發問。 另外活動現場特設多項視障體驗互動遊戲，包括高爾夫球、飛鏢、豆袋及保齡球。參加者可透過互動體驗，親身感受視力受限時 的生活挑戰，從而在日常更重視護眼。

亞洲防盲基金會本周末設展 同場推專業視力篩查 醫護人員駐場費用全免先到先得！

亞洲防盲基金會成立 45 周年圖片展覽暨視力篩查活動 視力篩查活動及視障體驗遊戲 公眾開放時間：10月25日(日)中午12時至晚上6時 地址：新界將軍澳東港城1樓中庭 入場將採用派籌形式，籌號將於10月24日(六)下午2時起開始派發；名額有限，先到先得，派完即止。