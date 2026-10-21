誤用濕廁紙 誘婦科炎症

濕廁紙與濕紙巾不同，是近年興起的即棄衛生用品，標榜可當成廁紙在如廁時使用。不過香港專科婦產科專科醫生謝倩盈提醒，女性私密處結構特別敏感，尿道口、陰道口與肛門距離極近，錯誤使用濕紙巾有機會增加尿道炎、膀胱炎或陰道感染的風險。 破壞陰道保護屏障 濕廁紙或濕紙巾的成分中不只水分，也添加了香精、酒精、防腐劑以及pH調節劑，這些化學物質對外陰皮膚的刺激性是身體其他部位的十幾倍，容易誘發接觸性皮炎，出現紅腫、痕癢甚至灼痛等情況。

謝倩盈續指，濕紙巾本身未經醫療級滅菌，開封後容易被手上細菌污染。若在便後用濕紙巾擦拭尿道口，可能將細菌帶入原本近乎無菌的尿道，引發尿道炎或膀胱炎。濕紙巾酸鹼值屬於中性，長期使用會破壞陰道弱酸性保護屏障，令念珠菌或細菌乘虛而入，造成陰道炎。加上濕紙巾的厚度和濕度較高，若擦拭方向不當(由後向前或來回反覆)，更容易把肛門的大腸桿菌帶到尿道和陰道口，增加感染風險。 成分刺激外陰 濕廁紙或濕紙巾多含防腐劑及香料等化學成分，容易刺激外陰皮膚，誘發接觸性皮炎；加上擦拭後殘留濕氣，會造成悶熱環境，增加細菌及念珠菌感染風險。因此謝倩盈提醒，濕廁紙不建議長期每日使用，尤其是反覆泌尿或婦科感染者、孕婦、產後婦女、更年期女性、糖尿病患者、免疫力低下人士，以及已知對香精、防腐劑過敏者。如使用相關產品後出現痕癢、紅腫等症狀，應立即停用並求醫。

常見誘發炎症 接觸性皮炎(外陰炎)的症狀包括外陰紅腫、痕癢、灼痛，嚴重時會出現小水泡或滲液，多因香精或防腐劑過敏，或因過度擦拭而受刺激，患者應停用濕廁紙並改為以清水清潔，醫生一般會處方外用類固醇藥膏短期消炎，如病情反覆則可能要配合抗生素治療。 念珠菌陰道炎的分泌物呈白色豆腐渣狀，伴隨外陰強烈痕癢或疼痛，這是因為陰道酸鹼值被破壞後，念珠菌過度增生所致。醫生一般會處方陰道塞劑、抗真菌藥膏或口服藥物，療程為1至7天。但如一年內復發逾4次，應進一步檢查是否糖尿病或免疫問題。

細菌性陰道炎的分泌物呈灰白色、稀薄且帶魚腥味，外陰輕微痕癢，因陰道菌叢失衡而引起。治療以口服或陰道用抗生素為主，須完成整個療程以防復發。 泌尿系統感染(尿道炎、膀胱炎)的表現為尿頻、尿急、排尿灼痛、下腹疼痛甚至血尿。若細菌經尿道逆行至腎臟，更會出現發燒、發冷、腰背痛。如出現相關症狀可透過尿液常規檢查及細菌培養及使用抗生素治療。 不應完全取代廁紙 一般健康女性不應以濕廁紙完全取代廁紙作日常如廁後清潔，如擔心廁紙清潔得不夠徹底，可以即棄棉柔巾濕水由前往後輕輕擦拭。謝倩盈稱，如在外出時必須使用濕廁紙，應選用無香精、無酒精、無防腐劑、標明純水的產品，開封後盡快用完，避免雙手直接觸碰紙巾，用後也要用廁紙輕輕印乾，保持乾爽。

謝倩盈提醒，如廁後的正確做法是由前往後廁紙由尿道口方向往肛門方向單向擦拭，切勿由後向前或前後來回，以免將肛門細菌帶到尿道和陰道；另一做法是將廁紙摺疊後輕壓尿道口5至10秒，以吸附殘尿。