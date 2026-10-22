更年期前身體已有改變 百萬人研究揭示 變化早於女性停經前十幾年浮現

面對月經不規律、半夜熱醒、情緒波動起伏，女性都會想到可能是更年期到臨，但其實症狀可能早已現身，而且影響可能不只生殖系統。一項大型研究顯示，女性停經前後，除了荷爾蒙之外，骨骼、血脂、肝腎相關檢驗指標也呈現明顯變化，提醒女士們要關注更年期對健康的影響。
涉及身體多個系統
該項刊載於《Nature Medicine》的大型研究，分析美國及以色列超過100萬名女性、逾3億項實驗室檢驗資料，並利用統計模型，重建女性在最後一次月經前後的生理變化。結果在90項實驗室檢驗中，52項都呈現統計上顯著、類似階梯式的轉折，涉及骨骼代謝、肝臟、腎臟、血脂及荷爾蒙等多個系統。
生殖荷爾蒙加速變化
另一個值得關注的發現是，部分生殖荷爾蒙的群體變化，比最後一次月經更早開始，例如抗穆勒氏管荷爾蒙(AMH)在停經前約15年已加速下降，濾泡刺激素(FSH)則於約14年前加速上升，雌二醇(E2)則約在12年前加速下降。
及早追蹤應對
專家指出，研究反映更年期的影響不只涉及生育功能，骨骼、腎臟等受雌激素影響的身體系統也可能出現明顯變化，故提醒女士定期追蹤血壓、血糖及血脂等指數，並要注意照顧骨骼及肌力，例如攝取足夠鈣質、蛋白質及維他命D，加上適量運動，可以幫助維護骨肌健康。
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