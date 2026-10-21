骨質疏鬆檢查｜KK媽、鄭萃雯照顧骨質疏鬆家人耗盡心神 醫生籲良好治療管理減骨折風險 助享黃金歲月

骨質疏鬆絕非小事，有機會導致骨折，嚴重時更令患者失去活動能力，難以自理，甚至增加死亡風險，及早作出有效治療是非常重要的。家庭醫學專科醫生黃慶琳表示：「骨質疏鬆以50歲以上的人士比較常見，特別是停經後的女士，因為停經後雌激素分泌會急劇下降，導致骨質快速流失。在50歲以上女士的群組裡，每3人就有一人因骨質疏鬆而導致骨折。」

骨質疏鬆檢查｜骨折機會增十倍 骨質疏鬆是一種骨骼新陳代謝的病症。患者的骨質密度減少，令骨骼結構變得脆弱，因而容易導致骨折，不但造成痛楚或要入院及手術，亦大大減低患者的自我照顧能力。再者，患者一旦發生骨折後，其後再次發生骨折的機會也會增加十倍。另外，其他骨質疏鬆的高危因素包括因慢性病而要長期使用類固醇、有骨折家族病史、鈣質和維他命D攝取不足、缺乏負重運動、吸煙、飲酒、攝取過多咖啡因等。 現時已有多種藥物可用於治療骨質疏鬆。黃慶琳表示：「抗蝕骨藥物是常見的治療選擇，包括口服藥物及每半年注射一次的仿保骨素針。口服藥物未必適合腸胃差或藥物依賴性低的患者。對於較嚴重的骨質疏鬆或極高骨折風險的個案，根據國際指引，醫生可考慮造骨針或具雙重作用可同時造骨及抗蝕骨針劑，可以透過造骨治療，以提高骨質密度及減低骨折風險。當然，患者要向醫生查問，及早檢查。醫生會根據病人的骨折風險、骨質流失情況、年齡、相關疾病等因素，建議合適的治療方式。」

KK 媽當時經常進出醫院照顧母親。

骨質疏鬆檢查｜母親 50 歲開始腰痛骨痛揭患骨質疏鬆 腰椎塌陷需臥床難以自理 曾參加《中年好聲音》入圍100強的KK媽(林潔淇)，是骨質疏鬆病病人的照顧者。KK媽的母親已經過身十年，但想起母親所遭受的折磨，KK媽仍然猶有餘悸，非常感觸。媽媽50多歲開始周身骨痛，特別是腰痛，身高矮了，也有駝背的現象。經醫生診斷後，發現是腰椎塌陷(脊椎壓迫性骨折)，乃骨質疏鬆所致。 確診後，媽媽無法照顧自己，KK媽無奈只好將六十多歲的媽媽送進老人院。媽媽腰硬，根本不方便走動，所以長期臥床。在胸腔長期擠壓的日子裡，媽媽陷入了久咳、肺炎的惡性循環，又有尿道炎，苦不堪言。周身毛病，生不如死，KK媽親身體會「聞者傷心，見者流淚」為何物。

憶起照顧骨質疏鬆的媽媽令她長期處於抑鬱狀態，身心疲憊。當時KK媽天天擔驚受怕，總是害怕媽媽會摔倒。為了治理媽媽的不同併發症，也花費了積蓄。KK媽放棄了自己的工作照顧媽媽、家庭經濟與照護重擔的多重夾擊，讓她深深體會到骨質疏鬆絕非小事，若出現腰痛，需及早來檢查有沒有骨質疏鬆，以免腰椎骨折也不自知，情況日趨嚴重難自理。

骨質疏鬆檢查｜雙親同患骨質疏鬆 照顧者疲於奔命：骨折入院打亂三代人生活 電台主播及傳媒人鄭萃雯Karen，是骨質疏鬆家屬的照顧者。Karen家裡有兩位患有骨質疏鬆的長者，分別是媽媽和家婆，她坦言照顧骨質疏鬆病人在多方面都有壓力。媽媽近年身體瘦了，身高也矮了，雖仍能走路，但是體力明顯下降。而家婆則在去年曾跌倒過，入院兩星期，先是吃藥，後來改為打針。為了照顧入院的家婆，Karen每天提早起床，在自己上班前和下班後去醫院探望家婆，由於無法兼顧家裡的事情，結果兩名子女就要由父母照顧，加重了兩老的負擔，更無法參加孩子學校裡的親子活動，被迫錯過他們的成長歷程，十分可惜，深感內疚。這段漫長照顧家婆的時期也為自己帶來不少精神上的壓力。

確診骨質疏鬆後兩位長者都有開始接受治療及強化，包括每半年打針及每天做運動。由於媽媽患骨質疏鬆，我自己也面臨遺傳風險，因此定期檢查自己骨質密度。另因兩老的治療期間常聽醫生說，深明及早發現骨質疏鬆可以及早治療，減低骨頭變脆及骨折風險。 雖然曬太陽、攝取鈣質和維他命D都可扮演部份角色，但實際上只能減慢患上骨質疏鬆的速度，最終仍要接受治療。換言之，單靠保健是不能解決骨質疏鬆，市民應及早檢查及早向醫生查詢，以減低因骨質疏鬆而出現骨折的風險。