勿只說有需要告訴我！如何陪伴好友度過低潮？心理學家列出5大錯誤做法

當身邊的朋友正經歷人生低潮，很多人第一反應是想安慰對方，卻又不知道該說甚麼、做甚麼，反而感到壓力大。美國馬里蘭大學榮譽學院教授Marisa G. Franco心理學家日前於CNBC撰文表示，艱難時期是考驗友誼的時刻，陪伴對方的方式可能影響彼此日後的關係發展，不過「伸出援手」也並非易事，有些說法看似在安慰人，但其實也可能讓對方感到更加不適。她為大家整理了5種常見的「NG說法」，也提供較為合適的回應方式讓大眾參考。

1. 朋友難過別急著說「不要哭」 應對釋放情緒表達肯定 有些人可能誤以為只要不把負面情緒表現出來，情緒就會慢慢消失，但Franco心理學家指出，事實上完全壓抑負面情緒未必有助於情緒調適，在艱難時刻也可視個人狀況表達自己的感受。研究發現，經歷喪偶的受試者如果較少談論自己對配偶離世的想法，在喪偶後一年內的健康狀況也可能較差。 另一項針對悲傷情緒的研究中，有受試者分享自己認為較有幫助的陪伴，是有一次護士抱著自己、讓自己哭泣，沒有叫自己「不要哭」。

Franco心理學家建議，陪伴處於悲傷情緒的朋友時，可以適時引導對方表達情緒，當對方落淚時，可以告訴他：「你願意把情緒釋放出來，我為你感到很驕傲。」 2. 「你要堅強」可能釀反效果 學會接住對方情緒 Franco心理學家表示，對一個正在經歷困境的人而言，旁人對自身情緒的認可也是一種心理上的支持；相反地，這時候若跟對方說「你必須堅強」，可能讓對方感受到自己當下的感受被否定，也暗示對方應該持續壓抑這些感受。 Franco心理學家建議，這時候重要的是接住朋友的情緒、給予對方肯定，例如說：「不管你現在感受如何，都沒有關係。」或「你會有這樣的感受是理所當然的。」

3. 別只說「有需要再告訴我」 主動找事做相對更實際 「如果你需要甚麼幫忙，請告訴我」這句話看似體貼，卻也等於是把責任交回給正在經歷艱難時刻的人。Franco心理學家指出，首先對方可能要思考你是不是真的願意幫忙；即使知道你是認真的，也得花時間確認自己需要甚麼，還要鼓起勇氣開口求助，對處於低潮的人來說可能並非易事。 先前一項針對喪子父母的研究發現，受試者表示在喪親初期，身旁親友協助處理日常生活中的瑣事，確實為自己帶來很大的幫助。 Franco心理學家建議，在朋友遭遇困境時，可直接提出具體的幫助，例如：「我要幫你買生活用品嗎？」「需要我幫忙洗衣服嗎？」「要不要我幫忙照顧孩子？」

4. 有人需要更多時間復原 別貿然說「你該放下了」 如果朋友在某件事情發生數個月後仍難以釋懷，有些人可能會對他說「應該放下了」或「我以為你已經走出來了」。 Franco心理學家提醒，心理復原並沒有一套固定的時間表。 曾有研究發現，經歷壓力事件後，有11%的人會長期處於慢性壓力狀態，另有9%到12%的人最初看似無異樣，後續身心情況卻逐漸惡化。 「就像無法要求骨折的腳踝加速癒合一樣，人們也無法讓抑鬱或悲傷情緒更快消失。」 一項研究觀察顯示，受試者若較常批評自身的負面情緒，與其焦慮和抑鬱程度較高、情緒較不穩定有關。Franco心理學家建議，不要急著評斷朋友的情緒，應讓對方了解心裡的傷口癒合也需要時間，即使所需時間較長，也不代表自己是失敗的，可以告訴對方：「每個人需要的時間不一樣，不用急著要求自己放下悲傷，我會陪著你」 。

5. 不知道怎麼安慰也別消失 「被孤立」可能讓人更受傷 看到朋友正在經歷困難，有些人可能害怕說錯話，最後乾脆甚麼都不說。但Franco心理學家強調，對正在低潮的人而言，完全得不到回應可能令人更加受傷。在一項研究中，身處困境的受試者表示，身邊的人開始疏遠自己、不接電話，在公共場合看到自己時也刻意繞道而行，導致他們逐漸因害怕被拋下，而不敢表達自己的負面情緒，孤立感隨之增加。 Franco心理學家指出，社會支持與增強心理韌性有關，當自己一切都好時，可能低估「主動關心」對正在受苦的人有多重要。即使不知道該說甚麼，也可以傳一則訊息給對方：「我剛剛想到你，想問問你今天過得怎麼樣？」簡單的問候也能讓對方認知到自己不是一個人。