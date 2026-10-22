運動扭傷不急於放血止痛 中醫師：先排除骨折、韌帶傷害

運動後痠痛、扭傷，究竟該休息還是能繼續訓練？恩主公醫院中醫內科醫師黃琦雯提醒，處理運動傷害，不能只關注「痛不痛」，尤其一旦腳踝扭傷腫到無法走路，應先排除骨折、嚴重韌帶撕裂等結構性傷害，再評估後續治療；且即使疼痛暫時減輕，也不代表組織已經修復，過早重返運動，反而可能加重傷勢。
過度運動缺休息恐耗氣傷血 運動傷害勿自行放血
黃琦雯醫師表示，從中醫觀點來看，適度運動可促進身體的氣血運行，但若長期沉浸在密集度很強的訓練狀態，又缺乏睡眠與恢復，容易造成「過勞則耗氣、久勞則傷血」，可能出現疲勞、肌肉緊繃、恢復時間拉長與同部位反覆疼痛狀況。
當面臨運動傷害，大眾不宜自行把「放血」當作治療。黃琦雯醫師解釋，民俗上常見的放血，與透過合格中醫師執行的刺絡放血並不相同，自行操作可能增加感染、出血風險，也可能因疼痛暫時降低，誤以為傷勢痊癒，影響傷勢判斷。
雷射針灸可當輔助 運動傷害仍須搭配伸展、肌力訓練
臨床上評估運動傷害時，醫療團隊會依據急性受傷或慢性累積狀況進行判斷。黃琦雯醫師表示，針對怕針或需避免侵入性刺激的族群，近年研究顯示，低能量雷射針灸可作為臨床輔助工具，透過刺激穴位減緩不適。不過，無論選擇何種治療工具，仍須搭配伸展、肌力訓練及必要的中藥外敷，才算是完整的照護。
中醫強調「未病先防」 慢性疼痛應檢視肌力與訓練量
除了傷害處理，黃琦雯醫師說，中醫觀點也強調「未病先防」。也就是在訓練前，應做好動態熱身，若患部呈現紅腫熱痛，就不宜再持續熱敷。若慢性疼痛反覆發作，則不能只處理疼痛部位，需檢視肌力、關節活動度、核心穩定及訓練量。
氣虛調理可評估補氣藥材 運動員慎用成分不明茶飲
在體質調理方面，黃琦雯醫師指出，氣虛者可評估使用黃耆等補氣藥材，但競技運動員應避免自行服用成分不明的複方茶飲。例如麻黃含ephedrine(麻黃鹼)，依WADA 2026年禁用清單，賽內尿液濃度須受規範。
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