運動扭傷不急於放血止痛 中醫師：先排除骨折、韌帶傷害

處理運動傷害，不能只關注「痛不痛」，尤其一旦腳踝扭傷腫到無法走路，應先排除骨折、嚴重韌帶撕裂等結構性傷害，再評估後續治療。

運動後痠痛、扭傷，究竟該休息還是能繼續訓練？恩主公醫院中醫內科醫師黃琦雯提醒，處理運動傷害，不能只關注「痛不痛」，尤其一旦腳踝扭傷腫到無法走路，應先排除骨折、嚴重韌帶撕裂等結構性傷害，再評估後續治療；且即使疼痛暫時減輕，也不代表組織已經修復，過早重返運動，反而可能加重傷勢。

過度運動缺休息恐耗氣傷血 運動傷害勿自行放血

黃琦雯醫師表示，從中醫觀點來看，適度運動可促進身體的氣血運行，但若長期沉浸在密集度很強的訓練狀態，又缺乏睡眠與恢復，容易造成「過勞則耗氣、久勞則傷血」，可能出現疲勞、肌肉緊繃、恢復時間拉長與同部位反覆疼痛狀況。

當面臨運動傷害，大眾不宜自行把「放血」當作治療。黃琦雯醫師解釋，民俗上常見的放血，與透過合格中醫師執行的刺絡放血並不相同，自行操作可能增加感染、出血風險，也可能因疼痛暫時降低，誤以為傷勢痊癒，影響傷勢判斷。