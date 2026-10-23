唔係愈多愈好 纖維食錯易脹氣兼腹痛 學識4招助腸道健康

錢可能愈多愈好，但想維持便便暢順及腸道健康，就不是單單多吃纖維便夠。纖維在均衡飲食中佔有重要位置，而大多數人也需要增加纖維攝取量，卻不等於要一次過將蔬果食量推到最高。

每日需25克纖維

根據世界衛生組織的建議，成人每日應至少攝取 25 克來自天然食物的纖維，不少研究亦顯示，較高纖維飲食與較低的心血管疾病、糖尿病及大腸直腸癌風險有關，糖尿病患者攝取足夠的纖維也有助血糖、血脂及體重控制。

不過，纖維不是一種單一成分，例如燕麥的β-葡聚糖，蔬菜中的非水溶性纖維，以及豆類，抗性澱粉、發酵速度及作用都不盡相同。

食得太快或脹氣

另一方面，同樣增加5克纖維，有些人可以使排便更暢順，有些人則出現腹脹、排氣或腹痛。有這些症狀不等於纖維不適合你，更常見原因是攝取量增加得太快，尤其原本蔬菜、全穀及豆類吃得少的人，突然加入大量纖維，腸道來不及適應，產氣自然會明顯。