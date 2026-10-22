減肥宵夜｜深夜口痕宵夜？ 3招自測真假肚餓避免盲目進食！營養師教食4種無負擔飽肚小食

為何深夜總是餓？有可能只是假性飢餓！有營養師指出，很多人習慣在晚飯後食慾再現，但這種情況未必是真實的生理性飢餓，可能只是想要享樂性進食。所以，她提出有3大問題有助判斷「真餓」與「假餓」，若肚餓感是真的，亦推介吃4種小食可無負擔解除飢餓。
減肥｜食完晚餐又口痕 3問題自測真餓定假餓！
營養師徐慈家在其facebook專頁上分享指，若晚餐出現飢餓情況，與其硬把食慾壓下去，不如先判斷自己屬於哪一種飢餓，再決定怎樣吃。生理性飢餓是身體真的需要能量；享樂性進食則受食物、情緒、習慣或環境影響，即使身體不缺能量，仍然想吃。兩種感覺都是真實的，也可能同時出現。她建議先做先問自己3個問題：
1. 想吃的感覺是慢慢出現，還是突然出現？
身體的餓通常逐漸增加；嘴饞則可能在打開電視、看到零食或滑到美食影片時，突然被喚醒。
2. 現在一般食物也願意吃嗎？
問自己若現在給我茶葉蛋、無糖豆漿或香蕉，我願意吃嗎？如果願意吃，較可能是真餓；若甚麼都不想要，只想吃薯片、蛋糕或鹽酥雞，較像是對特定食物的渴望。此為判斷線索，並非絕對標準。
3. 晚餐有吃完整嗎？
回想晚餐是否有蔬菜約兩個拳頭、蛋白質約一個掌心、適量主食。若只吃菜不吃飯，或蛋白質只有幾小塊，晚上又餓，可能不是嘴饞，而是晚餐根本吃不夠。
減肥｜4種小食無負擔醫肚仔
若確定是飢餓，其實不用一直喝水、喝茶硬撐，可補一份簡單小點，目標是解除飢餓：
番薯一條＋無糖豆漿一支
香蕉一條＋茶葉蛋一隻
無糖乳酪一杯＋水果一小份
鮮奶一杯＋燕麥兩至三湯匙
若幾乎每天晚上都需要加吃，便要回頭檢查：晚餐是否吃得太少、蛋白質是否不足、白天兩餐是否相隔太久、晚餐時間是否太早。不要每天只處理宵夜，卻沒有處理令人一直餓的原因。
減肥｜3動作double confirm是否肚餓
營養師指出，如果只是嘴饞，就先讓自己停10分鐘進行以下3件事：
喝水
刷牙洗澡、離開食物環境
起身走動，不要繼續滑美食影片
經過10分鐘後仍很想吃，便把想吃的食物取出一份，例如薯片倒進小碗、餅乾拿出兩三片、朱古力拿出兩小片，再把其餘放進密封罐並置於遠處，不要抱着整包零食回梳化。研究亦發現，把某種食物完全列為禁品，反而可能增加對它的渴望。因此體重管理並非「從此不能吃」，而是知道自己現在為何想吃，並決定這次吃多少。