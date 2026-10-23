長輩跌倒後看來無異樣？醫生揭開「慢性硬腦膜下血腫」症狀 或數周後才出現

長輩跌倒後當下看起來沒事，不代表後續一定沒有問題，跌倒後數周到數個月，家屬應留意長輩是否有「跟以前不一樣」的變化。

長輩在家不小心滑倒、頭部輕輕撞了一下，當下看起來沒有異樣，可以放心嗎？基隆長庚醫院外科部主任、神經外科陳品元醫生提醒，長輩的頭部遭外力撞擊後，有可能發生腦出血，甚至形成「慢性硬腦膜下血腫」，臨床觀察顯示，因其症狀發展緩慢且多變，容易被忽略和造成延誤治療，提醒家屬更要留意長輩跌倒後的變化，若跌倒後數周開始出現頭痛、嗜睡、講話變慢、走路不穩、單側手腳無力，應提高警惕。

「慢性硬腦膜下血腫」常被當失智、中風 長輩輕微撞擊也可能出血？

陳品元主任指出，慢性硬腦膜下血腫的症狀相當多變，包括頭痛、嗜睡、記憶變差、反應遲鈍、口齒不清、步態不穩、單側肢體無力等情況，這些表現與失智症、中風或單純老化相似，因而較易被家屬忽略，臨床也可能有誤診情形。

為何長輩只是輕微撞擊到頭部，也可能形成出血？陳品元主任說明，隨著年紀增長，大腦會逐漸萎縮，使腦部與頭骨之間的空間變大，連接兩者的細小橋靜脈也因此被拉得較緊。當頭部受到輕微外力，或只是搖晃，這些血管就有可能因受到拉扯而斷裂，進而慢慢滲血。隨著時間經過，這些血液可能逐漸累積成血水、壓迫大腦，此時可能距離跌倒當天已有一段時間，有些長輩想不起來自己曾撞到頭，更容易讓人忽略相關可能性。