減肥瓶頸｜經前總是暴食？減肥忽視荷爾蒙波動恐努力白費 醫生揭3大生理期瘦身秘訣

計算好經期可有助減肥？有醫生指出，很多女士都會在月經前對甜食特別渴望，而且會開始暴飲暴食，而其實這段時間出現這個情況也是很正常的，若減肥時忽視這種荷爾蒙波動，有可能會令努力白費。醫生指出，有3大生理期的瘦身秘訣，有助擺脫經前暴食宿命。

濾泡期：月經結束至排卵前的濾泡期，此時雌激素逐步攀升；

黃體期：排卵後至下次月經來潮前的黃體期，則以黃體素為主導，雌激素亦會出現第二次小高峰後回落。 此2種荷爾蒙不僅調控生殖功能，更同時影響胰島素敏感度、基礎代謝率、食慾及體內水分分布。換言之，女性並非每天都處於同一個生理狀態，這也是何以採用單一飲食與運動標準貫穿整個月，往往遭遇莫名瓶頸的原因。 減肥瓶頸｜黃體期每日多攝取168卡？ 2025年發表於《Nutrition Reviews》的統合分析整合15組資料、330名女性，發現黃體期每日熱量攝取平均較濾泡期多168千卡，約相當於一碗白飯。此並非意志力薄弱所致，而是身體於該階段本就會驅使增加進食。倘若對此毫不知情，仍於黃體期強求與濾泡期相同的熱量赤字，極易在某日失控，最終以大量精緻碳水化合物收場。

美國國家衛生研究院的BioCycle Study追蹤257名健康年輕女性整個週期的荷爾蒙與胰島素狀況，結果顯示評估胰島素阻抗的HOMA-IR指數由濾泡中期的1.35上升至黃體早期的1.59，黃體後期稍降至1.55，且該上升與雌激素及黃體素濃度均呈正相關。簡言之，同一碗白飯，於濾泡期與黃體期攝取，身體分泌胰島素的力度並不相同，黃體期本質上較易出現胰島素阻抗。 李醫生又引用一份整合26項研究、涵蓋318名女性的統合分析指出，黃體期靜態代謝率確實略高於濾泡期，惟整體效應量偏小；若僅納入2000年以後方法較嚴謹的研究，差距更縮小至接近無統計學意義。即代表黃體期代謝率「略有提升」屬實，但遠未達令人驟然消瘦或暴肥的程度，毋須視作減重利器或合理化藉口。

綜合上述3點可見，黃體期本較易出現胰島素阻抗、食慾自然增加，代謝率僅屬打平。此時若飲食計畫完全不區分週期，等同於在身體最渴望進食、血糖最不穩定的階段，以最嚴苛標準自我要求，結果往往並非順利度過，而是某一餐徹底失控。

減肥瓶頸｜3大生理期瘦身秘訣 李醫生指出，所以女生可以透過以下3大對策解決這個問題： 1. 主動安排碳水，而非被動壓抑 建議自排卵後、確認進入黃體期起(通常為周期第16天至經期來潮前)，主動於正餐中安排足量原型碳水，如番薯、糙米、豆類，尤其於運動前後或日間精神需求較高之時段。關鍵在於「主動規劃」而非「飢餓後才進食」，因該階段身體熱量需求本較高、胰島素敏感度亦較差；與其硬撐至晚間依賴意志力，不如日間便將碳水攝取充足，以纖維含量高、升糖速度較慢的來源取代精緻澱粉，反而更不易於情緒與血糖雙重壓力下暴食甜食。

2. 運動安排毋須套用公式 運動安排常被過度簡化為「濾泡期重訓、黃體期僅能有氧」之公式，惟2020年發表於《Sports Medicine》、整合多項研究的統合分析發現，月經週周期對運動表現之影響實屬輕微，僅經期剛結束的早濾泡期可能出現微不足道的表現下滑，個體差異遠大於周期差異，研究者亦認為現有證據不足以制訂一套適用於所有女性的訓練排程。醫生建議應依當下體感調整：若那幾天自覺特別沉重、恢復較慢，便將強度調低、預留較多恢復時間，毋須因周期到來而強迫自己改做有氧。

3. 選對時機量度體重 黃體素與雌激素於黃體後期的變化，會經由腎素-血管收縮素-醛固酮系統影響體內水分調節與血漿容積分布，此乃生理學上有據可循的機轉。臨床上不少女性反映經期前數天至經期首一兩天特別容易水腫、體重數字波動。建議此段時間盡量避免頻繁量度體重；即使數字回升，亦不代表先前努力付諸東流，那多半源於水分而非脂肪。較準確的做法，是固定於經期結束後、濾泡期荷爾蒙相對穩定之時量度，並觀察整個周期甚至跨月的趨勢線，而非執着於某一天的單一數值。

李醫生指出，體重管理不應是一套套用於每個人、每一天皆相同的公式。對女性而言，單是一個月內的生理狀態便持續變化。了解自身周期，將碳水與運動安排順應荷爾蒙節律，並在適當時候才量度體重，就會發現問題並非意志力不足，而是過去一直在與身體最不配合的那幾天硬碰硬。