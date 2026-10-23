父母過度保護恐影響孩子情緒！研究揭影響 專家籲給孩子自主空間

現代人生得少，少子化的結果，使得孩子個個都是寶，有的父母擔心孩子受傷和受挫，難免想事事替他們把關，但保護過頭除了可能讓孩子更依賴大人，也可能使其缺乏自行處理問題的信心與能力。一項研究追蹤青少年一周內的日常感受發現，青少年受試者認為父母當下有較多過度保護行為時，同一時間的情緒狀態也較差，而研究也觀察到另一方向的關聯，當青少年情緒較差時，之後感受到的父母過度保護程度也可能增加。

為何父母易保護過頭？焦慮、網路風險都可能影響 美國臨床心理學研究者莫拉法蘭西斯(Maura Francis)指出，父母的過度保護式教養通常並非出於惡意，部分情況可能與父母本身的焦慮有關，有些父母希望盡可能避免孩子碰上不好的事情，也可能在沒有察覺的情況下出現過度介入的情況。另一方面，現代網路環境也讓家長面臨過去沒有的難題，許多父母成長時並沒有接受網路安全方面的教育，如今面對孩子可能接觸的網路風險時，也未必知道該如何在保護與放手之間取得平衡。

美國貝勒醫學院精神醫學與行為科學系教授艾瑞克史托奇(Eric Storch)則指出，社會角色對父母及孩子的期待也可能造成壓力，部分家長因此希望把孩子培養成心目中的理想孩子，進一步增加對孩子生活的介入。

凡事替孩子擋下來 可能減少練習解決問題的機會 史托奇教授指出，實際面對生活中的順逆境，從中建立因應困難及解決問題的能力，是孩子成長的重要環節之一，若父母總是在孩子碰到難關前就先介入，可能讓孩子缺乏對生活基本能力的信心，包括自行做決定，或獨立面對困難時的韌性，因此父母需隨著孩子成長，不斷重新評估哪些事情已可讓孩子自己探索，而不是沿用過去的教養方式。 2023年的一項研究發現，感受到較多過度保護式教養的青少年，出現較多情緒問題及反社會行為問題，學業表現也較差；2024年的另一項研究則發現，過度介入的教養方式與較差的情緒狀態及情緒調節能力有關，不過這些研究只能說明父母過度保護與孩子面臨的問題有所關聯，尚無法證明兩者具有直接因果關係。

適度放手不是不管 讓孩子從小事中學習自己解決問題 史托奇教授也建議，如果家長一時很難放手，可逐步增加孩子自行探索及處理事情的空間，同時觀察孩子實際如何應對。法蘭西斯建議，隨著孩子成長，對自己做決定、獨立處理事情及建立人際關係的需求也會增加，父母可以從符合孩子年齡的小事開始，讓孩子自己面對一些難題或挫折，並嘗試找出解決方法，重點不是不再保護孩子，而是依年齡和能力調整介入程度。 【本文獲「 健康醫療網 」授權轉載。】