紅果短劇｜沉迷短劇會令人「變蠢」？醫生：長期高頻看劇增大腦負荷 或減專注與理解能力

近年興起看短劇，抖音集團旗下的紅果短劇每日活躍用戶數(DAU)已達1.68億，不少人均表示劇情高密度反轉，令人看起來非常爽！但卻有人認為看太多會「變蠢」，有醫生解釋，其實長期高頻看短劇會刺激多巴胺，大腦超負荷而容易疲憊，因此影響專注與理解能力，並非智商會因此下降。

浙江中醫藥大學附屬第二醫院臨床心理科副主任醫生鄒瑩指，短劇密集設置劇情反轉與懸念，會持續刺激多巴胺，使大腦處於被動興奮、超負荷運轉的狀態。長時間高頻消耗這類神經傳導物質後，再處理日常事務就更容易疲憊。

紅果短劇｜大腦長期未休息 睇短劇最多30分鐘

她續指，當體內的巴胺儲備透支，就可能會導致注意力難以集中、理解速度暫時變慢等，尤其是短劇表面上有選擇性和掌控感，但大腦其實未有休息，因此放下電話後，疲倦感就會加倍。

看短劇當然可以，但就要適時休息，避免被短劇打亂日常生活的節奏。鄒瑩建議每次看短劇應避免超過30分鐘，讓大腦獲得足夠休息。