長者食得少 照顧者必學5個飲食建議

「食多兩啖啦！」相信不少照顧者都曾對家中的長者說過這句話。隨年齡增長，味覺及嗅覺退化、咀嚼及吞嚥能力下降、消化功能改變、藥物影響及情緒問題等，都可能影響食慾，令長者吃幾口便說飽，或一餐飯吃上大半小時仍未完成。屈臣氏註冊營養師林頌雅指，長期進食不足易致營養不良，更可能加速肌肉流失，增加跌倒及活動能力下降的風險。「照顧者可透過調整飲食模式及食物選擇，助長者在有限食量下攝取足夠營養。」

① 少食多餐 當長者每餐吃不多時，不如改為少食多餐。林頌雅建議在一日3餐外增加2至3次小食，每餐分量雖減少，但增加進食頻率，讓長者在較輕鬆的情況下攝取足夠營養。 餐與餐之間可安排高營養價值的小食，補充正餐攝取不足；並應包含不同營養素，如碳水化合物、蛋白質、健康脂肪及鈣質等，令飲食更均衡及多元化。 ② 提升食物營養密度 當食量有限時，可透過增加營養密度，增加每一口食物所提供的營養。例如在麥皮加入蛋花及牛奶；在粥品加入肉碎、魚肉或雞蛋；又或在蒸蛋加入豆腐。林頌雅指這些方法毋須增加食物分量，亦能提升蛋白質及熱量攝取，讓長者在有限食量下獲得更多營養。

③ 湯水於餐與餐之間飲用 不少長者習慣於飯前或進餐期間飲湯，但過多液體容易增加飽腹感，影響正餐食量。此外，大部分營養素仍保留於湯渣中，因此建議飲湯時連同湯渣一併進食，以獲得更全面的營養。為免影響正餐食量，湯水可安排於兩餐之間飲用，例如上午茶或下午茶時段。 ④ 善用天然調味提升食慾 長者味覺及嗅覺可能逐漸退化，覺得食物「無味」，影響食慾。照顧者可用薑、葱、蒜頭、洋葱、檸檬、黑胡椒、白胡椒、芫荽等天然調味料增加食物風味，並加入南瓜、甘筍、番茄、西蘭花等色彩豐富的食材，提升吸引力。避免過量使用鹽、雞粉或高鈉調味料，以免增加高血壓及心血管疾病風險。

⑤ 調整食物質地與烹調方式 若長者因牙齒問題或假牙不合適而影響進食，可選擇蒸魚、蒸蛋、豆腐、肉碎及軟飯等較容易咀嚼的食物，並按需要將食物切碎或絞碎。應避免韌肉、硬餅乾、花生及果仁等較易引致哽塞的食物。 照顧者可按長者的咀嚼能力調整食物質地及煮法，以維持營養攝取。林頌雅提醒，如長者咳嗽、哽喉或吞嚥困難，應及早安排言語治療師進行吞嚥評估，確保進食安全及減低吸入性肺炎的風險。 長者食得少、食得慢未必能完全避免，但透過適當的飲食安排和食物選擇，仍可幫助他們在有限食量下攝取足夠營養。與其著重「食多啲」，不如著重「食得精」，讓長者維持肌肉量、體力及良好的生活質素。