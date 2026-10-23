糖尿病｜血糖數字每次都不同？拮手指準啲定CGM？ 醫生揭3種量測方法的優缺點

糖尿病者需要定期檢查監測血糖，以掌握身體反應以及預防嚴重的併發症。不過，有醫生指出，在臨床上亦有不少患者發現使用各種監測血糖工具之結果也盡不相同。他指出，其實市面上主要的3種量測方法的各有優缺點。

抽血：取自主血管內的血液，測量血漿葡萄糖。

「篤手指」(指尖血糖)：取自微血管末端的全血。

連續血糖監測(CGM，血糖貼片)：測量皮下組織液的葡萄糖。

糖尿病｜3種量測方法的優缺點 三者最終會互通，濃度亦接近，但不會在同一秒完全相等。不過理解這一點，只是看懂血糖數字的第一步。對於這3種監測血糖方法的好處與壞處如下： 1. 抽血(黃金標準，但較單一) 醫院靜脈抽血經化驗室專業儀器分析，測量血漿葡萄糖，是所有方法中的黃金標準，也是診斷糖尿病及評估長期控制成效的最終依據。血漿不受血比容比例干擾，較其他方法穩定可靠。 限制： 只反映抽血瞬間的一個數字，無法顯示前後起伏；

難以一天內多次進行，既不方便，亦有一定痛楚。

2. 指尖血糖(最即時的判斷工具) 指尖篤血數秒即可得出數字，是糖尿病照護沿用數十年的標準做法，也是醫護人員在醫院常做、並建議控制欠佳患者在家自行監測的方法。它測量指尖微血管全血，在需要「馬上」做決定時最可靠，例如注射胰島素前確認劑量，或出現低血糖症狀時即時核對。 準確性限制： 當血液循環變差，例如休克、血壓過低、末梢冰冷或脫水，指尖血糖可能失準，而且傾向「低估」。

有研究發現，血壓過低的重症病人，指尖血糖數值可能只有化驗室真實值約六成七。此外，血比容(貧血或紅血球過多)、溫度及擠壓手指的方式，均會影響結果。

3. CGM血糖貼片(連續趨勢監測) 連續血糖監測是近年改變糖尿病管理的重要技術。細小感測器貼於手臂，每隔數分鐘自動記錄皮下組織液葡萄糖。其最大價值不在單一數字，而在於提供一整條趨勢曲線，可即時看出血糖正在上升還是下降，這是指尖血糖與抽血做不到的。 現代CGM以「平均絕對相對差」(MARD)衡量準確度，數值愈低愈準。主流機種MARD約8%至10%，已相當可靠；即使在住院重症情境，整體MARD約10.8%，在高血糖範圍最準，低血糖範圍相對較差。 限制：

時間差。葡萄糖由血管滲入組織液需要時間，血糖穩定時約延遲5至10分鐘；血糖快速變動時，例如剛進食、運動中或注射胰島素後，延遲可能延長至15分鐘甚至更久。因此運動後CGM可能仍顯示偏低、警報作響，但指尖血糖已回復正常，這並非機器故障，而是它慢了半拍。

糖尿病｜何時該信哪一個？ 林醫生表示，與其問「哪個最準」，不如問甚麼時間該信哪一個。三種方法並非互相競爭，而是分工合作： 診斷、與醫生確認長期控制成果：以醫院抽血(血漿葡萄糖)為準，屬黃金標準。

懷疑低血糖、頭暈冒汗，或注射胰島素前需即時決定：用指尖血糖確認，最即時可靠。

了解一整天血糖起伏、進食後反應、何時下降：看CGM趨勢曲線，這是其獨特強項。

CGM數字與身體感覺不一致：例如它顯示低血糖但沒有飢餓、頭暈感，應立即以指尖血糖驗證，尤其在血糖快速變動或低血糖時。

沒有工具是完全準確的，每種方法都有其局限。看懂每個工具在說甚麼，就不會被任何一個數字綁架。