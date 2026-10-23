腎病｜30歲女日日食全麥多士食出腎病 醫生揭食3種麵包食法加速腎衰竭

吃麵包竟然會傷腎？有醫生分享一宗案例指，一名30多歲女性在接受常規檢查時，發現其腎小球濾過率(GFR)異常低下，腎功能已呈現輕微退化趨勢。經問診後證實，該患者長期維持每日以全麥多士作為早餐的習慣。醫生拆解原因，並指出3種會加速腎衰竭的吃麵包壞習慣，呼籲大眾審慎檢視日常飲食。
腎病｜30歲女日日食全麥多士食出腎病
腎臟科專科醫生洪永祥在其facebook專頁上分享指，該名女子身材微胖的上班族女性，並無慢性病史，檢查卻發現腎小球濾過率僅65，且下降速度偏快。醫生追問她有沒有服用成分不明的草藥保健品或常吃重口味的食物。她連忙否認，並表示自己注重養生，每天早餐只吃全麥多士，連牛油也不敢塗。
腎病｜3種麵包食法加速腎衰竭
洪醫生疑惑，全麥多士屬高纖澱粉，本身並非傷腎食物，問題到底出在哪裏？再追問下，她才帶出自己知道多士加牛油或果醬不好，所以會把多士烤到焦黑，吃起來又香又脆，這樣就不用加任何抹醬，她認為這樣應該很健康。醫生聽罷直言這不是養生，而是天天把有害物質吃進肚。他整理3個最常見的麵包傷腎錯誤吃法。
1. 為求酥脆，把多士烤至焦黑
麵包經高溫烘烤，會產生較多單氯丙二醇(MCPD)及丙烯醯胺(Acrylamide)。這些物質進入人體後，會對微血管造成刺激與損害。腎臟的過濾系統長期接觸這些物質，容易引發發炎反應，加速血管硬化，腎功能自然下滑得更快。
2. 鹹味麵包或流心甜餡當正餐
不少人早餐吃肉鬆包、蔥花包，下午茶則選紅豆包、菠蘿包。這類麵包看似清淡，實際製作時為維持鬆軟質地與風味，往往加入大量隱形鈉鹽與精製糖。兩者正是損害腎臟微血管的主要因素。
3. 只吃麵包，欠缺蛋白質與纖維
以一塊多士或一個麵包代替一餐，等同攝取大量碳水化合物，血糖容易大幅波動；同時缺乏具抗氧化作用的營養素，腎臟便長期處於發炎風險之中。
腎病｜3招吃麵包護腎
遵循以下3個原則，吃麵包也可以較安心：
縮短烘烤時間：麵包加熱至微暖變軟即可，避免烤至焦黑。
看清成分、優先選原味：盡量挑選無餡、少油少鹽的原味多士或雜糧麵包。
配搭得宜才均衡：吃麵包時宜配一杯無糖豆漿或一隻雞蛋，並加入新鮮蔬果。蔬果中的抗氧化物有助身體清除有害物質。
他提醒，若腎小球濾過率已低於45分，便需進入腎臟病飲食階段，限制蛋白質、磷及鉀。此時全麥多士或雜糧麵包屬高磷高蛋白食物，不宜作為早餐。保護腎臟未必需要花大錢，只要把烤多士的時間縮短，少一點焦脆，就能為腎臟減少負擔。