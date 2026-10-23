腎病｜30歲女日日食全麥多士食出腎病 醫生揭食3種麵包食法加速腎衰竭

吃麵包竟然會傷腎？有醫生分享一宗案例指，一名30多歲女性在接受常規檢查時，發現其腎小球濾過率(GFR)異常低下，腎功能已呈現輕微退化趨勢。經問診後證實，該患者長期維持每日以全麥多士作為早餐的習慣。醫生拆解原因，並指出3種會加速腎衰竭的吃麵包壞習慣，呼籲大眾審慎檢視日常飲食。

腎病｜30歲女日日食全麥多士食出腎病

腎臟科專科醫生洪永祥在其facebook專頁上分享指，該名女子身材微胖的上班族女性，並無慢性病史，檢查卻發現腎小球濾過率僅65，且下降速度偏快。醫生追問她有沒有服用成分不明的草藥保健品或常吃重口味的食物。她連忙否認，並表示自己注重養生，每天早餐只吃全麥多士，連牛油也不敢塗。

腎病｜3種麵包食法加速腎衰竭

洪醫生疑惑，全麥多士屬高纖澱粉，本身並非傷腎食物，問題到底出在哪裏？再追問下，她才帶出自己知道多士加牛油或果醬不好，所以會把多士烤到焦黑，吃起來又香又脆，這樣就不用加任何抹醬，她認為這樣應該很健康。醫生聽罷直言這不是養生，而是天天把有害物質吃進肚。他整理3個最常見的麵包傷腎錯誤吃法。