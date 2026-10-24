疲倦｜50歲男異常疲倦2周 揭血管阻塞險心肌梗塞 醫生揭5種疲倦不可忽視

都市人常常把疲倦掛在口邊，但其實疲倦有可能是惡疾的警號。有醫生分享一宗案例指，一名50多歲男子連續兩周表示疲倦，經檢查後發現冠狀動脈已嚴重阻塞，很可能發展為急性心肌梗塞。醫生指出，有5種異常疲倦恐為疾病警號，絕不可忽視。

疲倦｜50歲男異常疲倦2周 揭血管阻塞險心肌梗塞

重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，常有年輕人過度勞累而猝死個案很多人以為最近工作太忙的解釋方法是補眠就可以解決，但部分疲倦並非單純勞累，而是疾病正在悄悄發展的求救訊號。該名男子沒有劇烈胸痛，只是上樓梯容易氣促、晚上特別疲倦。經檢查後發現，其冠狀動脈已嚴重阻塞；若繼續拖延，很可能發展為急性心肌梗塞。

疲倦｜5種疲倦不可忽視

其實不少致命疾病最早出現的症狀並非疼痛，而是異常的疲倦，即是突然出現、較平日更易累的感覺。黃醫生強調，一旦出現以下5種「累」就要多加小心：