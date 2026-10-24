疲倦｜50歲男異常疲倦2周 揭血管阻塞險心肌梗塞 醫生揭5種疲倦不可忽視

都市人常常把疲倦掛在口邊，但其實疲倦有可能是惡疾的警號。有醫生分享一宗案例指，一名50多歲男子連續兩周表示疲倦，經檢查後發現冠狀動脈已嚴重阻塞，很可能發展為急性心肌梗塞。醫生指出，有5種異常疲倦恐為疾病警號，絕不可忽視。
疲倦｜50歲男異常疲倦2周 揭血管阻塞險心肌梗塞
重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，常有年輕人過度勞累而猝死個案很多人以為最近工作太忙的解釋方法是補眠就可以解決，但部分疲倦並非單純勞累，而是疾病正在悄悄發展的求救訊號。該名男子沒有劇烈胸痛，只是上樓梯容易氣促、晚上特別疲倦。經檢查後發現，其冠狀動脈已嚴重阻塞；若繼續拖延，很可能發展為急性心肌梗塞。
疲倦｜5種疲倦不可忽視
其實不少致命疾病最早出現的症狀並非疼痛，而是異常的疲倦，即是突然出現、較平日更易累的感覺。黃醫生強調，一旦出現以下5種「累」就要多加小心：
1. 走路即累、氣促、吸不到氣
可能並非體力差，而是心臟衰竭、冠心病、肺部疾病或嚴重貧血。若原本可走五百米，現在走一百米便氣促，更應警惕。
2. 持續疲倦，睡多久也無改善
可能與癌症、甲狀腺功能減退、抑鬱症、慢性感染或睡眠窒息症有關。
3. 疲倦合併全身無力
若同時出現胸痛、呼吸困難、冒冷汗、左手或下巴疼痛，可能是心肌梗塞。
4. 疲倦至頭暈、幾近昏倒
可能代表心律不整、嚴重低血壓、內出血或嚴重脫水，需立即評估。
5. 疲倦至嗜睡、叫不醒
若伴隨意識改變、說話不清、單側無力，可能是腦中風、腦出血或嚴重感染(敗血症)，應立即就醫。
疲倦｜4招自測這種「疲倦」是否休息就解決
若疲倦明顯與以往不同，並出現以下情況，不宜只告訴自己「休息一下就好」：
愈來愈嚴重
持續超過兩周
已影響日常生活
合併胸痛、氣促、體重下降、發燒、黑便或神經系統症狀
醫生提醒，若疲倦與以前不一樣、愈來愈嚴重，且休息亦無改善，便應盡快求醫，而非單靠「睡一覺」了事。