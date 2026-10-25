白髮｜拒絕年紀輕輕就滿頭白髮！盲目染髮不理恐傷身 營養師教食7大護髮食物

白髮｜拒絕年紀輕輕就滿頭白髮！
營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，當白頭髮出現總會令人想到與老化有關，而其實頭髮生長與色素形成均需足夠營養原料，不過，沒有任何單一食物可保證讓白髮直接變黑。她建議先檢視日常飲食是否攝取足夠以下7類營養素：
1. 蛋白質：頭髮的重要原料
頭髮主要由角蛋白構成，蛋白質攝取不足會影響頭髮正常生長。雞蛋、雞肉、魚類及豆製品可輪流進食。減重人士不宜為減少熱量而連蛋白質也一併刪減。
2. 鐵：協助正常紅血球形成
鐵參與血紅素形成及氧氣運送。豬肝、豬紅、紅莧菜等屬常見來源，女性尤其應注意日常攝取是否足夠。
3. 維他命C：抗氧化並促進鐵吸收
番石榴、奇異果、莓果、橙等均含豐富維他命C。維他命C除具抗氧化作用，亦可幫助植物性鐵吸收，水果與含鐵食物宜一同搭配。
4. 維他命B群：維持正常能量代謝
全穀類、燕麥胚芽、綠色蔬菜等均可提供維他命B群。若長期飲食過於單一或過度節食，營養不均衡亦可能反映在頭髮狀態上。
5. 維他命E：抗氧化營養素
芝麻、堅果、植物油均含維他命E。每日一小把堅果，有助補充好油脂與相關營養。
6. 鋅：與正常生長及蛋白質合成有關
蠔、紅肉、蝦等含鋅。缺乏鋅可能影響正常生長，以及皮膚與毛髮健康。
7. 銅：參與正常色素形成
黃豆、可可豆、堅果種子等含銅。銅屬人體必需微量元素，參與色素形成過程。
白髮｜白髮成因
營養師強調，白髮不一定代表營養不足。年齡、遺傳、生活壓力、吸煙，以及部分疾病或營養缺乏，均可能與提早出現白髮有關。因此不應一見白髮便大量服用保健品，更不應期待吃某一種「黑色食物」便可一夜黑回來。真正重要的是蛋白質吃夠、蔬果吃足、全穀類輪替、堅果種子適量，並同時照顧睡眠與壓力。若短時間內白髮明顯增加，或同時伴隨大量掉髮、疲倦等情況，建議尋求醫生進一步評估，而非自行不斷補充營養素。