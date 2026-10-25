白髮｜拒絕年紀輕輕就滿頭白髮！盲目染髮不理恐傷身 營養師教食7大護髮食物

頭髮主要由角蛋白構成，蛋白質攝取不足會影響頭髮正常生長。雞蛋、雞肉、魚類及豆製品可輪流進食。減重人士不宜為減少熱量而連蛋白質也一併刪減。

全穀類、燕麥胚芽、綠色蔬菜等均可提供維他命B群。若長期飲食過於單一或過度節食，營養不均衡亦可能反映在頭髮狀態上。

白髮｜白髮成因

營養師強調，白髮不一定代表營養不足。年齡、遺傳、生活壓力、吸煙，以及部分疾病或營養缺乏，均可能與提早出現白髮有關。因此不應一見白髮便大量服用保健品，更不應期待吃某一種「黑色食物」便可一夜黑回來。真正重要的是蛋白質吃夠、蔬果吃足、全穀類輪替、堅果種子適量，並同時照顧睡眠與壓力。若短時間內白髮明顯增加，或同時伴隨大量掉髮、疲倦等情況，建議尋求醫生進一步評估，而非自行不斷補充營養素。