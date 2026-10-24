3T、1.5T有咩分別？磁場唔係愈強愈好 醫生解釋MRI適用情境

不少人接受磁力共振(MRI)檢查時，可能會看到1.5T、3T等不同規格，難免疑惑「數字愈大，檢查是不是就愈好？」永愈健康管理中心影像醫學部主任李潤川表示，T代表Tesla(特斯拉)，也就是磁場強度的單位，通常3T相較1.5T具有較高的磁場強度，兩者在檢查時間、受檢感受及影像解析度等方面有所差異，但實際情況仍受檢查部位及該處組織特性、是否有金屬植入物，以及受檢者配合度等因素影響，並非所有檢查情境都以3T較佳。

磁場強度影響訊號 解析度與檢查時間各有考量 李潤川主任指出，MRI主要利用設備產生的磁場與無線電波，與人體內的氫原子核產生共振訊號，再由設備接收並轉換成影像。簡單來說，設備磁場愈強，通常能取得的訊號也愈多。他以3T與1.5T的MRI設備相比，3T磁場強度較高，可運用較充足的訊號取得較高影像解析度；若兩者維持相近的影像解析度，3T也可利用訊號較充足的特性縮短掃描時間。 檢查時間、受檢感受有差異 3T 噪音與熱感較明顯 但MRI檢查往往需要躺上一段時間，對部分受檢者來說，長時間待在狹窄空間並不輕鬆，甚至可能因幽閉恐懼而難以完成檢查；若檢查過程中容易移動，也可能影響最後的影像品質。李潤川主任表示，對需考量檢查時間的受檢者，例如較難長時間保持不動的兒童，在檢查條件合適的情況下，也可將3T納入設備選擇的評估。

不只檢查時間不同，受檢過程中的感受也可能有所差異。李潤川主任指出，3T的噪音通常較1.5T明顯，目前可透過專用耳機、耳塞等方式降低噪音影響；此外，部分較敏感的受檢者在3T檢查過程中，也可能較易感到身體發熱或皮膚不適，但並非所有人都有明顯的感受。 細微結構呈現有差異 腦部、前列腺與小關節各有考量 那麼哪些檢查較能發揮3T MRI的特性？李潤川主任舉例，腦實質內部較少受到空氣與組織交界造成的磁場不均影響，因此較有利於運用3T的高訊號呈現細微結構。例如年長者評估失智等神經退化問題時，MRI是重要的影像檢查工具；以柏金遜症評估為例，3T可用於觀察腦部黑質區域的細小變化。

另外，前列腺疾病以50、60歲以上男性較常見。李潤川主任表示，由於前列腺體積較小，檢查時若要呈現細微結構或腫瘤，影像解析度便是考量之一，因此3T可利用較充足的訊號呈現精細的局部影像；腕關節、肘關節等小關節檢查，也可依臨床需求評估影像解析度，以觀察細微骨折、韌帶或軟骨損傷。但若受檢者腹腔有大量腹水或腰圍較寬廣，考量3T的穿透深度，此時可由醫療團隊評估是否使用1.5T MRI。

MRI 不是磁場愈強愈好 氣體也可能影響成像 不過，數字大並不代表所有情況下都一定比較好，MRI影像品質也不是只看磁場強度。李潤川主任表示，影像能否清楚呈現，也會受到檢查部位的組織特性影響，例如空氣與人體組織交界處可能干擾設備產生的磁場，進而產生假影。例如腹部脹氣、腸道內有較多氣體時，可能影響腹部的成像品質；顱底、鼻竇等鄰近含氣腔室的部位，也可能面臨類似情況。 李潤川主任指出，部分干擾可透過調整MRI的成像設定降低，但並非所有情況都能完全克服，因此選擇MRI設備時，仍須回到實際檢查的部位與需求，而非單看1.5T或3T的數字大小。

有植入物不代表不能做 MRI 檢查前應先完整告知 除了檢查部位，體內是否有植入物也是接受MRI前的重要資訊。若檢查部位鄰近人工關節、骨釘、固定式假牙、心律調節器、血管支架或其他金屬植入物，較高磁場的MRI可能加劇磁場扭曲與假影。李潤川主任提醒，接受MRI前應主動告知體內是否裝有金屬植入物，部分過去被視為不適合接受MRI的植入物，隨著醫材及檢查設備進步，目前已有機會在確認相關條件後接受適當檢查，但仍須依個別情況評估。 其中，大型人工關節或骨釘仍可能產生較明顯假影，臨床上便可能考慮使用1.5T；過去曾從事金屬加工者、身上有刺青、永久性化妝等情況，也應事先告知相關資訊。最後，李潤川主任強調，3T並不是1.5T的全面替代品，大眾不必單純追求磁場數字較高的設備，建議在檢查前完整提供職業史、病史及植入物等資訊，由醫療團隊依檢查目的及個別條件評估適合的檢查設備。