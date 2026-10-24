更年期不只影響睡眠和情緒！女性也應留意心血管風險　美國心臟協會指出原因

女性進入更年期前後，除了可能出現熱潮紅、夜間盜汗、疲倦及情緒波動等症狀，也應積極關注心血管健康。適逢10月更年期意識月，美國心臟協會(AHA)表示，更年期雖不會直接造成心血管疾病，但這段時間可能有膽固醇升高、內臟脂肪增加等變化，皆是影響心臟健康的因素，提醒中年女性應及早掌握自身健康狀況、辨識心血管疾病風險因子，並與醫療團隊討論相應的預防策略。

更年期為何要注意心臟健康？膽固醇、血管變化都是風險因素 AHA先前曾指出，部分女性一生中有高達40%的時間處於停經後的狀態，停經前後雌激素水平的下降會引起多種身體變化，包括熱潮紅、夜間盜汗、情緒沮喪、內臟脂肪增加、膽固醇水平升高、血管硬化、代謝症候群風險增加等。 AHA表示，多數女性進入更年期時並無心臟病史，但即使以前從未有過心臟問題，心臟健康狀況也可能會改變，其中低密度脂蛋白膽固醇(LDL，又稱壞膽固醇)升高、內臟脂肪增加及血管硬化等變化，都與心血管疾病風險升高有關。

此外，AHA 2026年發布的科學聲明指出，45歲前自然停經和50歲前接受卵巢切除手術均與慢性腎臟病的風險增加有關，而慢性腎臟病也是心臟病及中風的重要風險因素。另有一項發表於《美國心臟協會期刊》、針對超過8萬名50至79歲女性的研究指出，約有4分之1的受試女性在長達十年的追蹤期間發生心房顫動，且壓力、失眠與罹患心房顫動的風險增加存在關聯。更年期常見的憂鬱及睡眠障礙，也同時與心臟病風險增加有關。 僅四成女性認為心血管疾病為健康威脅 及早了解更年期資訊助建立信心

AHA表示，心臟病、中風等心血管疾病是女性主要死因之一，但2020年AHA所發表的調查結果顯示，僅約四成美國女性認為心血管疾病是女性的一大健康威脅。人們隨著年齡增長，心臟病風險都會上升，而美國更年期學會前任會長Chrisandra L. Shufelt醫生表示，一項研究就顯示，女性進入更年期時，約有九成至少有一項心臟病風險因子，提醒女性在更年期前後更需留意心血管健康的變化。 美國心臟協會Jen Ashton醫生指出，不少女性在懷孕生產前會花時間做好充分準備，卻較少在更年期到來前獲得相關資訊；了解更年期可能帶來的變化，有助女性及早掌握自身健康狀況，也能幫助女性建立信心，認知到自己有能力照顧好自身健康。

更年期如何守護心臟健康？掌握三高情形、確認有無家族病史 Ashton醫生強調，每位女性進入更年期後所經歷的健康變化可能有所不同，若對更年期症狀或心血管風險有疑慮，應與醫療團隊討論，依個人狀況評估適合的預防及照護策略。Shufelt醫生表示，若條件許可，女性也可尋求具更年期專長的醫生協助，包括辨識更年期相關症狀和提供相應的治療策略，同時定期追蹤心血管、代謝及骨骼等面向的健康狀況。 美國心臟協會與美國更年期學會共同建議，女性應定期掌握血壓、膽固醇、血糖及腎臟健康狀況，這些指標都與心臟健康有關，也要了解個人風險因子，例如有無家族病史、懷孕相關病史及自體免疫疾病等。日常生活方面，積極規律身體活動、均衡飲食、充足睡眠和做好壓力管理，也同樣對更年期健康有所助益。