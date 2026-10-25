月經2月沒來超聲波也找不到胚胎　42歲女士竟宮外孕

宮外孕又稱異位妊娠，是指受精卵未如期在子宮腔內著床，反而在輸卵管、卵巢或腹腔等處生長。

月經將近2個月沒來，抽血驗孕卻發現β-HCG高達12418 mIU/mL，但掃了超聲波卻找不到子宮內胚胎，42歲葉姓女子進一步檢查才發現，右側輸卵管竟已有妊娠胚囊。童綜合醫院婦科微創內視鏡科主任許俊正提醒，女性若月經延遲且驗孕呈陽性，卻在子宮內找不到胚胎，應進一步檢查，排除宮外孕，避免延誤處置。

β-HCG 達 12418 卻找不到胚胎 42 歲女確診宮外孕

許俊正主任指出，葉女當時將近2個月都沒有來月經，她先至婦產科診所檢查，抽血發現β-HCG升高，但照了超聲波未見子宮內胚胎，後到院檢查發現，β-HCG達12418 mIU/mL，且子宮內確定沒有胚胎著床，進一步確認才發現，右側輸卵管有妊娠胚囊，診斷為宮外孕，經評估後立即住院接受手術。

受精卵跑錯位置著床 宮外孕恐引發大出血

許俊正主任解釋，宮外孕又稱異位妊娠，是指受精卵未如期在子宮腔內著床，反而在輸卵管、卵巢或腹腔等處生長。由於子宮外的組織，無法承受胚胎發育，隨著胚胎成長，可能撐破周圍組織與血管，所以若未及時處理，恐引發腹腔內大出血而危及生命，這在臨床上是屬於需要高度警惕的妊娠併發症。