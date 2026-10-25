肝臟健康｜養肝不只要戒酒早瞓 台營養師推介多食5類食物可護肝

瞓極唔夠皮膚又差？或是肝臟發出警號！現代人愛飲酒、捱夜，都會增加肝臟負擔，其實要養肝不只要減少飲酒、生活作息規律外，台灣營養師陳詩婷建議可食以下5類食物護肝！

肝臟在分解毒素的過程中，會產生大量的自由基。若缺乏抗氧化劑保護，肝細胞膜容易受損發炎，甚至形成脂肪肝與纖維化。透過多酚類的營養物質，可直接中和肝臟代謝過程產生的自由基，保護肝細胞粒線體的健康。

西蘭花及椰菜花等十字花科蔬菜含豐富硫化合物，可啟動肝臟第二階段解毒酵素，如穀胱甘肽轉移酶GST的天然成分，加速身體排出農藥、重金屬及環境荷爾蒙。

薑黃素有很強的抗發炎與保護肝細胞能力，促進膽汁分泌以消化油脂，但由於其水溶性差且代謝極快，單吃吸收率低於1%；搭配即磨黑胡椒中的「胡椒鹼」，能抑制肝臟與腸道的葡萄糖醛酸化代謝，將薑黃素的生物利用率提升高達20倍。

護肝食物：優質植物蛋白

植物蛋白如黃豆、毛豆及黑豆等，不含飽和脂肪酸與膽固醇，且代謝產生的含氮廢物較少，能大幅降低肝臟與腎臟的解毒負擔。亦可為肝臟補充充足的半胱胺酸、甘胺酸與麩胺酸。

護肝食物：維他命 B6

酵素在進行化學反應時，必須要有輔酶協助才能運作，而維他命B6，是肝臟進行胺基酸轉氨作用與蛋白質代謝時最核心的輔酶，如果沒有足夠的B6，補充再多的蛋白質也無法轉化為解毒酵素。

食物包括梅花點香蕉、燕麥、酵母粉、全穀雜糧等。