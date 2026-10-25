長者為何較易便秘？何時應求醫？醫生拆解2迷思：便秘不只看有否排便

長輩常見有便秘困擾，有些人可能因一整天都沒排便，就擔心是不是身體出了問題，Threads上也有不少網友分享，自己就曾遇過家中長輩因便秘要求趕往急診就醫。奇美醫院老年醫學科劉秉奕醫生表示，長者便秘原因多元，除了飲食、水分及活動量不足，也可能與用藥或疾病有關，一般是若超過2至3天沒有排便，就可開始留意，必要時由醫生協助評估具體病因；若合併腹痛、嘔吐、發燒、血便或體重異常減輕等，更應警覺可能是大腸直腸癌、腸阻塞等更為嚴重的情況，及早前往醫療院所就醫。

長者為何容易便秘？醫列常見 3 原因 劉秉奕醫生指出，與年輕族群相比，部分長者食量較少，排便量自然也較少；另外有些人水分攝取不足，或因牙口不好，只能吃質地較軟的食物，膳食纖維攝取不足，都可能增加便秘風險。長者隨著年齡增長，身體可能逐漸衰弱、活動量下降，也會使腸道蠕動變慢。 除了生活慣，便秘也可能與其他健康問題有關，例如部分柏金遜症患者會在手震、步伐不穩等典型症狀出現前數年，就先發現便秘問題；甲狀腺功能低下、電解質不平衡、大腸直腸惡性腫瘤等也可能造成排便異常。另外，臨床上也常見有長者因長期使用類鴉片止痛藥、鐵劑及部分制酸劑，引發便秘問題。

便秘也可能與「大腸直腸癌」有關 留意是否合併這些症狀 劉秉奕醫生提醒，便秘問題首先應警惕是否與大腸直腸癌有關，便秘若伴隨排便習慣明顯改變，即排便情形與過去有所不同，且已持續一段時間，或是合併有大便帶血、呈黑色，未刻意減重卻持續體重下降等情況，都應接受進一步檢查，以排除是否為癌症等嚴重疾病。若同時有怕冷、疲憊、虛弱等症狀，也應留意甲狀腺功能低下的可能。 另外，嚴重便秘可能造成糞便堆積、阻塞在腸道內，若有明顯的便秘、無法排便，合併腹痛、嘔吐、發燒，應警惕是否為腸阻塞。除了長期便秘，腸阻塞也可能與惡性腫瘤，或過去腹部手術造成的腸黏連有關，應盡快求醫評估具體原因和啟動治療。

沒天天排便就是便秘？假性腹瀉是甚麼？醫破解長輩常見迷思 「沒有每天排便就是便秘」是長輩常見迷思，有些人可能因今天沒排便就感到緊張，希望趕快就醫或甚至自行使用瀉藥。劉秉奕醫生表示，若發現排便頻率減少，可參考羅馬準則第五版(Rome V Criteria)對「慢性便秘」的定義： 至少出現以下6項症狀的其中2項：需用力排便、大便乾硬、殘便感、肛門阻塞感、需手動排便、每周自發性排便少於3次。 最近3個月有超過四分之一的排便情形符合上述標準。 由此可見，偶爾一兩天沒有排便，不一定是便秘。他建議，若超過2至3天沒有排便，就可開始留意，必要時可至家庭醫學科、老人科、腸胃科等科別就醫，由醫生協助判斷原因。

另一個容易被忽略的情況，是長輩有便秘情形，但仍能排出小量稀便，就誤以為是腹瀉。劉秉奕醫生說明，若乾硬的糞便堵在肛門口，後方的糞水可能從旁邊流出、看起來像腹瀉，也被稱為「假性腹瀉」，此時若自行使用止瀉藥，反而將加劇便秘。此外，長期自行使用甘油球等方式輔助排便，也可能造成肛門局部損傷，均是不建議的做法。

飲食、喝水、活動量都要兼顧 多管齊下助規律排便 劉秉奕醫生指出，從門診經驗來看，長輩便秘多數仍與生活習慣有關。若要預防或改善由生活習慣導致的便秘問題，可從以下6大方面著手： 飲食：可攝取木耳、燕麥、番薯葉等含膳食纖維且質地較軟的食物，以及堅果、橄欖油、苦茶油等植物性油脂。乳酪、乳酪飲等發酵乳品亦有益於腸道健康，可適量食用，若有血糖問題需留意攝取量。

水分攝取：若沒有心臟衰竭、腎臟疾病等飲水限制，每日水分建議維持約1,500至2,000毫升。

調整排便時間、姿勢：可利用餐後腸胃蠕動較強的時機嘗試排便。使用坐式馬桶時調整排便姿勢，在腳下放置小矮凳、讓大腿稍微抬高，直腸與肛門之間的角度變得較平直，也有助於排便順暢。

腹部按摩：已有便秘困擾者，可嘗試以順時針方向按摩腹部，會依序按摩到升結腸、橫結腸及降結腸，幫助腸胃蠕動。

維持活動量：身體狀況允許時，飯後可適度散步；行動不便的長者則可依個人能力安排下肢及核心訓練。

檢視用藥：長期服用慢性病藥物者，建議定期與醫生檢視用藥情況，確認是否可能影響排便。