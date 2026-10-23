醫sick醫識｜行雷落雨關節痛 不等於風濕

每當打風、行雷、下雨，不少慢性關節疼痛的患者情況都會加劇，感受到 「風濕痛」。風濕病科專科醫生何智指出，「大眾心目中的風濕與現代醫學定義的風濕病是兩回事。前者多屬退化性關節炎，後者則是免疫系統失調導致的慢性炎症。引起痛症的原因千千萬萬，重點是應找到原因之後對症下藥。」 中醫風濕非系統性風濕病 何智解釋，大眾普遍認為風濕是「凍、寒氣或濕氣進了關節」的獨立疾病，「現代醫學的風濕病涵蓋多種因免疫系統失調而導致關節、筋腱或肌肉發炎的毛病，包括類風濕關節炎、銀屑病關節炎、紅斑狼瘡及強直性脊椎炎等。」他指，大眾所說的風濕很多時基於傳統中醫學說，實際上更接近退化性關節炎，而非系統性風濕病。

低壓槽致滑膜膨脹 下雨或打風時通常處於低壓槽狀態，人體關節內有壓力受體，當外在壓力降低，關節滑膜會輕微膨脹，拉扯痛感神經和壓力受體，令患者在天氣變化前已感到明顯痛楚。何智指出，「這類情況常見於三類人，包括退化性關節炎患者(多為長者)、慢性系統性風濕病患者，以及曾有關節或筋腱損傷的人士。」

分辨炎症與退化 何智指出，分辨天氣敏感引致的關節痛與真正的風濕病的3大指標。第一，觀察休息後痛楚有否改善：炎症性關節炎患者休息後反而更僵緊，活動後改善；退化性關節炎患者則愈動愈差，休息後好轉。第二，早上僵硬時間：炎症性關節炎晨僵通常超過30分鐘，退化性關節炎則僅5至10分鐘。第三，發病年齡：若40歲以下出現痛症，通常較擔心是炎症性關節炎。 追求病情緩解 何智坦言，多數風濕病無法完全斷尾，只能透過藥物達致病情緩解。「病情緩解非常重要，因為若關節持續發炎，發炎的滑膜會令關節骨骼結構受損，形成嚴重關節變形，患者可能連梳頭、吃飯、扣鈕等日常動作都做不到。」長遠而言，盡早使用藥物、早診早治，能避免關節結構受損及減少心腦血管風險。

治療方面，系統性風濕病以藥物治療為主。何智指出，會先處方非類固醇消炎止痛藥盡快控制病情，並盡早處方抗風濕藥物。若患者因腸胃副作用、肝腎功能影響或對傳統藥物效果不理想，可考慮生物製劑，透過生物科技製造抗體針對發炎因子，從根源治療，見效快且不特別影響肝腎功能。 緩解風濕痛 對於天氣相關的關節痛，何智建議患者先確診痛症根源。若屬退化性關節炎，可注意身體保暖令血液循環改善，配合物理治療及適量運動。維持健康均衡生活，在物理治療師指導下進行適量負重運動，均有助改善情況。他重申，「痛症原因眾多，必須對症下藥，才能有效幫助患者。」