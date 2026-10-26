眼乾｜常睇mon睇到眼乾乾！食1種營養素防白內障解疲勞 營養師揭4大護眼功效

眼乾不只靠葉黃素！有營養師指出，都市人常常對著螢幕，容易出現眼睛乾澀不適。惟很多人恢以為改善眼睛健康的營養只有葉黃素，但其實有1種營養素不但有助改善眼乾問題，有助解除疲勞感，更可以降低白內障的風險。營養師揭開這種營養素的4大護眼功效。