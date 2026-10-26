眼乾｜常睇mon睇到眼乾乾！食1種營養素防白內障解疲勞 營養師揭4大護眼功效

眼乾不只靠葉黃素！有營養師指出，都市人常常對著螢幕，容易出現眼睛乾澀不適。惟很多人恢以為改善眼睛健康的營養只有葉黃素，但其實有1種營養素不但有助改善眼乾問題，有助解除疲勞感，更可以降低白內障的風險。營養師揭開這種營養素的4大護眼功效。
眼乾｜食1種營養素防白內障解疲勞 營養師揭4大護眼功效
營養師林俐岑在其facebook專頁上分享指，眼睛乾澀不適有人會以為是年長所致，但其實不少人長時間使用電子產品，到了下午便覺得眼睛乾澀不適，情況在晚間更為明顯。對眼睛的保養亦不是只單靠葉黃素便可解決，葉黃素主要功能在於對抗藍光，對於眼睛酸澀、放鬆調節方面作用有限；近年備受關注的蝦紅素，則因其抗氧化能力，在眼睛保養方面可發揮輔助作用。她拆解蝦紅素對眼睛的4大益處：
1. 舒緩睫狀肌疲勞，改善酸澀與對焦能力
長時間盯着手機或電腦，眼球內的睫狀肌會持續繃緊，導致眼睛酸澀及繃緊感。蝦紅素有助放鬆睫狀肌，提升調節能力。多項臨床研究指出，每日補充4至6毫克蝦紅素，持續兩至四周，可顯著改善因長時間觀看螢幕引起的眼睛疲勞，對需要長時間使用電腦的上班族尤為適用。
2. 促進眼部微細血管血流
眼睛布滿密集的微細血管，負責輸送養分與氧氣。蝦紅素能改善眼部脈絡膜的血液循環，增加血流量，加速代謝累積廢物，進一步緩解眼過勞，並對眼壓穩定有間接幫助。
3. 超強抗氧化力，保護水晶體與視網膜
蝦紅素結構特殊，兼具親水性與親脂性，能通過血視網膜屏障，直達眼底發揮作用。其抗氧化能力遠高於維他命C、維他命E及β-胡蘿蔔素。透過清除自由基，可保護水晶體免受紫外線與藍光的氧化傷害，降低白內障及黃斑部病變風險。
4. 輔助緩解乾眼症狀
現代人長時間處於冷氣環境、觀看螢幕時減少眨眼，容易引起眼表發炎。蝦紅素具抗發炎特性，研究發現能減少淚腺組織的發炎反應，提升淚液分泌品質，改善乾眼不適。
營養師提醒，眼睛保養除葉黃素外，蝦紅素亦是值得認識的成分。