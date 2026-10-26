頭暈成因｜頭暈目眩可能是腦中風警號？小心5大危險訊號 醫生教你分清4種頭暈成因

頭暈到底是甚麼原因？有醫生指出，頭暈不是一種病，而是某些疾病的先兆，嚴重更可能是腦中風警號，所以要小心5大危險訊號。醫生教如何分辦頭暈成因，並指出有效的防範技巧，以避開危機。

原因：常見原因之一是良性陣發性姿勢性眩暈，亦即耳石症(BPPV)。這是內耳的耳石掉入半規管，當頭部位置改變時，便產生錯誤的平衡訊號。

症狀：若一躺下、翻身、抬頭或低頭，便突然覺得整個房間在轉，而且通常持續時間很短。

注意：若突然單側聽力明顯下降並合併眩暈，便不應只當作普通耳鳴或頭暈，應盡快就醫。

症狀：坐着或躺着時沒有問題，但一站起來便頭暈、眼前發黑，甚至幾乎昏倒。這種暈與耳石症「整個房間在轉」的感覺，其實相當不同。

原因：有些人以為偏頭痛一定「頭很痛」，其實有一種稱為前庭性偏頭痛，眩暈可以非常明顯，頭痛有時反而並非主要症狀。若本身有偏頭痛病史，又反覆出現眩暈、怕光、怕吵，便值得考慮此可能性。

劉醫生指，除了以上5種可能成因，還有1種突然出現、與平日完全不同的暈屬最需要記住的一種，尤其同時出現以下情況時，要想到的並非耳石症，而是腦中風的可能：

後循環中風有時會以突然眩暈、平衡障礙、走路不穩為重要表現，因此不能一見「頭暈」便全部歸因於內耳問題。

頭暈成因｜頭暈時先記住3件事

下次頭暈時，建議先留意：

甚麼時候開始？ 一次持續多久？ 甚麼動作會令它發作？

例如翻身才暈、站起來才暈，或突然無誘因地暈，背後代表的方向都不一樣。

頭暈最麻煩之處，不是原因太少，而是原因太多。大部分頭暈最後未必屬嚴重疾病，但真正需要做的，是從眾多常見原因中，先辨認出那幾個不能錯過的危險訊號。因此，頭暈時不要只問：「我要吃甚麼止暈藥？」更重要的是先弄清楚：「我到底是哪一種暈？」把這個問題回答清楚，往往已離真正原因近了一大步。