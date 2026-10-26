更年期症狀｜天氣轉涼但依然爆汗？原來未停經身體已有症狀！醫曝3大更年期無聲警號

明明天氣轉涼，但仍感到熱，甚至滿頭大汗？如果這些症狀持續出現，40歲以上的女士可多留意，這或與身體步有更年期有關。

台灣東元綜合醫院婦產部醫生陳珮凌指，當女性步入停經過渡期後，可能會因為體內雌激素變化，陸續出現熱潮紅、夜間盜汗、失眠以及情緒起伏等狀況。「由於人體的體溫調節中樞位於大腦，負責控管血管收縮與排汗反應。當環境溫度攀升，身體會藉由周邊血管擴張與增加排汗來幫助散熱。」