更年期症狀｜天氣轉涼但依然爆汗？原來未停經身體已有症狀！醫曝3大更年期無聲警號

明明天氣轉涼，但仍感到熱，甚至滿頭大汗？如果這些症狀持續出現，40歲以上的女士可多留意，這或與身體步有更年期有關。
台灣東元綜合醫院婦產部醫生陳珮凌指，當女性步入停經過渡期後，可能會因為體內雌激素變化，陸續出現熱潮紅、夜間盜汗、失眠以及情緒起伏等狀況。「由於人體的體溫調節中樞位於大腦，負責控管血管收縮與排汗反應。當環境溫度攀升，身體會藉由周邊血管擴張與增加排汗來幫助散熱。」
更年期症狀停經前已開始！
這種症狀又被稱為潮熱，發作時間可能持續數十秒至數分鐘，隨後逐漸緩解。一般多於日間發作，但也有婦女會有夜間盜汗，甚至熱醒的情況。
要注意，更年期的症狀不只在停經後才出現，早在停經前，女性的卵巢功能、荷爾蒙分泌已開始出現變化，因此不少婦女在40多歲起已出現更年期的相關症狀。
更年期三大無聲警號：夜間盜汗
如入睡時突然大量出汗，甚至嚴重到要更換衣服或床單，當此情況頻繁出現，或已步入更年期。
更年期三大無聲警號：月經周期不規律
當婦女進入入停經過渡期後，月經週期可能提早或延後，經期天數也與往常不同。如果月經週期開始波動，並伴隨熱潮紅或夜間盜汗，可考慮向婦科醫生求診。
更年期三大無聲警號：睡眠變差、情緒起伏
部分婦女會在更年期期間出現入睡困難、淺眠易醒、情緒低落或注意力難以集中等症狀，如此症狀開始影響日常生活，甚至工作等，可考慮求醫尋求相應治療。