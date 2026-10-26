勿低估濕疹 近四成患者半年復發6次

在本港每5人中就有一人在不同時期患上濕疹。一項最新調查顯示，86%受訪者在過去半年曾復發，當中更有39%多於6次，皮膚及性病科專科醫生陳湧指，濕疹不只是皮膚疾病，也會影響患者的生活質素甚至心理健康。

反覆復發情況普遍 濕疹關注組於今年4月以網上問卷訪問350位濕疹患者及照顧者，當中近40%受訪者患中度濕疹，24%屬嚴重至非常嚴重濕疹。調查數據反映本港濕疹患者反覆復發情況普遍，高達86%受訪患者表示在過去半年內曾復發，更有39%復發次數多於6次，46%復發次數為4次內；36%表示復發平均時間可達15天或以上。 僅8%用進階療法 目前85%患者仍以保濕潤膚膏為主要治療方式，其次為外用類固醇/非類固醇藥膏(82%)及中藥(56%)，傳統免疫抑制劑及進階療法相對較少，分別只有8%。對患者而言，三大最重要治療目標為減少復發(57%)、皮膚症狀幾乎或完全正常(56%)及快速減少痕癢(50%)，40%患者希望可在治療後數小時內就減少痕癢。

全面及持久治療 陳湧坦言，濕疹不是小皮膚病，患者會經歷長期的慢性及反覆發作，非單純皮膚乾燥，患者不單需要快速減輕症狀，更須全面及持久的治療及疾病控制。他建議，當患者的治療效果不理想、頻繁復發、生活受影響，甚至有併發症風險等時，應及早主動與醫生商討升級治療方案。 根源抑制免疫發炎反應 沿用多年的傳統系統性治療並非專門針對濕疹，因此副作用較多；而新一代進階治療(包括生物製劑與口服小分子JAK抑制劑)能精準截斷與濕疹相關的發炎細胞因子訊號，從根源抑制免疫發炎反應。

張先生受嚴重濕疹困擾近十年，不但皮膚長期痕癢及滲水，難以集中工作，晚上睡眠亦同受影響。兩年前在醫生評估後使用口服JAK抑制劑，服藥後半小時已起效，經一年多療程後現已停藥，成功回復正常生活。 黃敏兒指，雖進階治療緩解效果理想，惟藥費非一般家庭可負擔，而公營醫療系統所提供的資助，其臨床門檻相對嚴格，冀政府檢視現行安排，適度放寬臨床門檻與用藥限制，惠及更多患者。