降血壓有方法 每周3次靠牆半蹲 4星期就見效

8星期效果更佳

很多人以為運動一定要流汗、心跳加速，甚至喘不過氣，才能帶來健康助益，但一些看似靜止不動的動作，也可能帶來意想不到的健康效果。一項刊載在《BMJ Open Sport & Exercise Medicine》的研究，邀請100位平常運動量不足、收縮壓介於120至140mmHg、平均年齡37歲的成人參與測試，當中80人持續4星期每星期做3次靠牆半蹲等長收縮訓練，餘下20人維持原本生活習慣作為對照組。

結果發現，經過4星期訓練後，運動組平均收縮壓下降約9.45mmHg，舒張壓下降5.47mmHg。研究團隊又將運動組分成每星期運動3次、2次、1次及完全停止運動等不同組別，再觀察4星期，當中持續做3次的人，降血壓效果最明顯，8星期後收縮壓平均比最初下降13.7mmHg，每星期做1至2次的人仍保有部分降血壓的效果，惟完全停止運動者，原本改善的血壓便逐漸回升。