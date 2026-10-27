大胸部要小心！巨乳症不只肩頸痠痛 研究揭慢性偏頭痛可能性高四成

胸部過大除了可能造成肩頸痠痛，還可能與慢性偏頭痛有關。一項研究分析687名女性的醫療紀錄，發現患有巨乳症的女性，出現頸部疼痛及頸椎神經根病變的可能性較高，慢性偏頭痛的發生可能性也比未患巨乳症者高出約四成。研究人員指出，胸部過大不只是外觀問題，也可能伴隨其他健康困擾，但目前仍無法確定兩者之間是否存在因果關係。

研究分析 687 名女性 巨乳症與慢性偏頭痛有關 綜合《紐約郵報》(New York Post)、《EurekAlert!》報道，這項研究今年9月刊登於國際醫學期刊《Headache: The Journal of Head and Face Pain》，研究主要作者、美國維克森林大學醫學院助理教授克莉絲汀波科克(Kristyn Pocock)表示，許多人認為乳房組織過度增生主要是外觀問題，但研究結果顯示，這種情況可能與女性健康問題有關，值得進一步關注。 研究團隊此次聚焦於巨乳症(macromastia)，指女性乳房相對於自身身形明顯過大，並非單純以罩杯大小判斷，也沒有特定罩杯尺寸作為診斷標準。由於巨乳症患者常有背部疼痛、肩頸不適等問題，部分患者甚至會考慮接受縮胸手術緩解症狀。研究人員分析曾在頭痛及神經科門診接受診治的687名女性醫療紀錄，發現相較於未患巨乳症的女性，巨乳症患者出現頸部疼痛的可能性約為2倍，罹患頸椎神經根病變的可能性則超過2倍。所謂頸椎神經根病變，是指頸部神經根受到壓迫或刺激，可能引發頸部疼痛及其他神經症狀。

不只頸部疼痛 慢性偏頭痛可能性高出約四成 除了頸部問題，研究也發現，巨乳症與睡眠窒息症存在關聯，其中巨乳症女性出現阻塞型睡眠窒息症的可能性高出近五成，這類疾病主要是睡眠期間上呼吸道反覆阻塞，導致呼吸暫時停止或減弱，進而影響睡眠質素。更值得注意的是，研究發現巨乳症女性出現慢性偏頭痛的可能性，比未患巨乳症者高出約40%，相較於肩頸痠痛或背部不適，偏頭痛與乳房大小的關係較不易從外觀直接聯想，也成為研究團隊關注的發現之一。