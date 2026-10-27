名人離世悲痛欲絕如失去至親？心理學家拆解「擬社會互動」 兩方面應對策略

每當有名人離世，為甚麼有些人會彷彿失去至親般悲痛欲絕，心情低落至影響日常生活？澳洲Bianca Denny臨床心理學家表示，先前個案Jodie因為一名知名歌手的離世悲痛不已，過了數周仍是難以正常工作、睡眠質素也很差，滿腦子都是這位歌手。儘管Jodie並不認識這位歌手，但感受到的悲傷和失落卻與其他親人或摯愛離世的個案相似，這種現象與人們對公眾人物強烈的單向情感連結有關，也被稱為「擬社會互動」(parasocial relationships)。

甚麼是擬社會互動？對名人產生單向情感連結 現代人常見 Denny心理學家日前於英國《衛報》撰文指出，擬社會互動是一種單向的心理連結，人們可能對名人、運動員、音樂家，甚至小說或電視劇中的虛構角色，產生親近的感覺、彼此彷彿是朋友，但對方實際上並不知道自己的存在。在現代生活中這類關係愈來愈普遍，人們可能關注公眾人物的成就、感情生活、健康狀況等生活的方方面面。早年戴安娜王妃、米高積遜(Michael Jackson)等名人離世社會集體的哀悼，以及近期大眾對泰勒絲(Taylor Swift)的婚禮、亞莉安娜(Ariana Grande)健康狀況的熱烈討論，皆是擬社會互動的體現。

擬社會互動不一定有害，透過關注名人，有些人會有短暫脫離平凡日常的感覺，有機會想像截然不同的生活，拓展思維、激發創造力。但若是過度投入情感，就可能造成心理負擔，尤其自己長期關注的名人離世或捲入爭議事件時，深刻的情感連結可能會帶來強烈的悲傷與焦慮。 名人離世陷入悲傷怎麼辦？從個案看應對策略 Denny心理學家強調，當身邊有人因名人的離世感到失落，不建議直接提醒對方「你們根本不認識」，這種說法可能輕忽了當事人的感受。以Jodie為例，在人生的低潮期，她經常聆聽這名歌手的歌曲，也認為歌詞曾經「拯救了她」，陪伴她度過艱難時期。得知歌手離世後，過去的痛苦與失落也湧上Jodie的心頭。

Denny心理學家分享，在上述情況中應先著手應對歌手離世帶來的悲傷情緒，減少接觸與歌手及其死訊有關的資訊是可採取的策略之一。她與個案共同擬定計劃，透過手機應用程式限制瀏覽社群媒體的時間，也鼓勵個案每天散步兩次，以此減少上網時間，也對睡眠有所幫助。

擬社會互動 1 點看似讓人安心 真實人際互動仍無可取代 進一步了解後，Denny心理學家發現，Jodie也經常關注其他名人，在談論起這些名人時就像在說朋友的故事，也會真心為他們的成就感到高興。她觀察到，Jodie的生活可能缺乏活力，試圖透過關注名人的生活填補心裡的空缺，卻反而影響了她的現實生活。 Denny心理學家進一步協助個案改善現實生活中的人際關係，包括重新聯繫老朋友、嘗試不同活動以尋找有共同興趣的人，或是藉由社區活動認識新朋友。她表示，在擬社會互動中人們只需遠遠地觀察名人，幾乎不必擔心會遭到拒絕，也不需要處理現實人際關係中常見的摩擦，可能讓人感到更為安心，但真正的人際互動仍是無可取代的。