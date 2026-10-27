暈車浪｜電車增暈車浪風險？或與車身反覆晃動有關 3招防暈車保平安

很多人都會暈車浪，近年由於「一換一」計劃，令不少人由傳統汽油車改為駕駛電動車，街上廢氣大大減少，但卻意外發現坐電動車時會更加容易出現暈車浪的情況！
電動車暈車症狀更嚴重
一名24歲的倫敦女子 Laura Baird就曾表示，最近坐男友新買的電動車約40分鐘後，就開始感到噁心，更希望男友將新買的電動車換走。
另外，去年一項針對中國內地639人的問卷研究發現，受訪者在汽油車上的暈車頻率比較高，在電動車上的症狀則較為嚴重。
為何坐電動車更易暈車浪？
其實這個暈車情況與電動車的加速反應有關，因電動車的加速反應與傳統汽油車有所不同，有部分的車款在踩下油門後，車速會迅速增加。此外，也配備動能回收系統。駕駛放開加速踏板時，車輛會透過減速回收部分能量。如果行駛過程中頻繁加速、減速，乘客可能因車身反覆晃動而感到不適。
美國西北大學醫學中心，專門研究頭暈與眩暈的神經科醫生Nicholas Hac也指出，乘搭電動車比乘搭汽油車更容易暈車，可能與車輛速度突然改變，導致乘客感受到前後搖晃，進而引發不適有關。
避免暈車浪方法
1. 避免用智能電話及看書
乘車時應盡量避免閱讀或長時間使用電話，可改為看向前方道路或遠處景物，如已經開始不適，建議合上眼睛休息。
2. 坐汽車前座
前座乘客位置由於更容易望向前方道路，視野較好，再將頭靠在頭枕上，可減少隨著車輛晃動而頻繁轉頭。
3. 避免在出發前食得太飽
坐長途車前應有足夠休息，減低出現動暈症發生的機會，另外應避免食得太飽或飲酒，並保持車內空氣流通，減低因此出現不適的機會。