暈車浪｜電車增暈車浪風險？或與車身反覆晃動有關 3招防暈車保平安

很多人都會暈車浪，近年由於「一換一」計劃，令不少人由傳統汽油車改為駕駛電動車，街上廢氣大大減少，但卻意外發現坐電動車時會更加容易出現暈車浪的情況！

電動車暈車症狀更嚴重

一名24歲的倫敦女子 Laura Baird就曾表示，最近坐男友新買的電動車約40分鐘後，就開始感到噁心，更希望男友將新買的電動車換走。

另外，去年一項針對中國內地639人的問卷研究發現，受訪者在汽油車上的暈車頻率比較高，在電動車上的症狀則較為嚴重。

為何坐電動車更易暈車浪？

其實這個暈車情況與電動車的加速反應有關，因電動車的加速反應與傳統汽油車有所不同，有部分的車款在踩下油門後，車速會迅速增加。此外，也配備動能回收系統。駕駛放開加速踏板時，車輛會透過減速回收部分能量。如果行駛過程中頻繁加速、減速，乘客可能因車身反覆晃動而感到不適。