突然暈倒｜街上突然昏倒恐藏猝死危機？千萬別亂餵糖！5大必須即時報警症狀

發現有突然暈倒，懷疑對方血糖低要餵糖嗎？然暈倒(昏厥)並非單一疾病，而是大腦血液供應短暫中斷所引發的症狀，嚴重甚至可能會有猝死的風險。很多人以為這種情況大多數是對方血糖低所致，只要讓患者補充糖份就可以解決，但其實，並不是所有暈倒症狀都能這樣解決，一旦出現5大症狀就需及時報警將患者送院治療。

1. 反射調節性昏厥 這是最常見，迷走神經受到過度刺激，導致心跳突然減慢、血管擴張，血液無法抵抗地心引力輸送至大腦。常見誘因包括長時間在悶熱環境下久站、情緒受劇烈衝擊(驚嚇、見血、恐懼)，或身體因突發劇痛(如嚴重經痛)受刺激。 2. 姿勢性低血壓(直立性低血壓) 當人從蹲姿或躺臥突然站起時，身體調節機制跟不上，血液積聚在下肢，導致血壓驟降。高危群組包括長者、服用降血壓藥物人士或嚴重脫水者。 3. 心因性昏厥 這個危險性最高，心臟泵血功能本身出現障礙，主因包括致命性心律不正(過快或過慢)、瓣膜疾病或心肌梗塞。此類暈倒通常毫無前兆，且多在運動中、走路期間或平躺時突然發生，猝死風險極高。

血糖過低、貧血、癲癇發作或小中風，亦是導致暫時不省人事的常見內科原因。

突然暈倒｜想暈即做5大動作 根據英國NHS預防指南及Cleveland Clinic臨床建議，若感到即將暈倒，可以做以下動作降低暈厥的風險： 坐下或躺下，抬起雙腿 雙手握拳 繃緊手臂 翹二郎腿或把大腿緊緊夾在一起 充分補水 突然暈倒｜甚麼情況要召喚救護車？ 根據香港衞生署與英國NHS指引，若暈倒者符合以下任何一項，旁人應立刻致電999召喚救護車： 昏迷超過1至2分鐘仍未恢復知覺。 暈倒時伴隨胸痛、劇烈心悸、呼吸困難。 在運動期間、行走中或躺臥時突然昏倒。 醒後出現神經學症狀，如說話不流利、面部歪斜、單側手腳無力。 跌倒時重創頭部或造成嚴重撕裂傷。

判定症狀：患者清醒，但感到極度飢餓、手震、冒冷汗、心跳加速或頭暈。 即時給予速效醣類：方糖或硬糖、適量含糖汽水或果汁、少量蜂蜜或砂糖水。 觀察：休息片刻，若症狀未改善，可考慮再次補充。 注意：巧克力及蛋糕含大量脂肪，會減慢糖分吸收，不適合用於急救低血糖。 暈倒的成因繁多，由相對良性的反射性昏厥，到具猝死風險的心因性昏厥皆有可能。認識前兆、正確判斷意識狀態並採取相應急救措施，是保障身邊人安全的關鍵。若家中長者或有心臟病史的家人曾出現不明原因暈倒，宜及早諮詢醫生，按需要安排心電圖或傾斜床測試等進一步檢查。