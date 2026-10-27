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健康
出版：2026-Oct-27 07:00
更新：2026-Oct-27 07:00

突然暈倒｜街上突然昏倒恐藏猝死危機？千萬別亂餵糖！5大必須即時報警症狀

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Joe42

突然暈倒｜街上突然昏倒恐藏猝死危機？千萬別亂餵糖！5大必須即時報警症狀

發現有突然暈倒，懷疑對方血糖低要餵糖嗎？然暈倒(昏厥)並非單一疾病，而是大腦血液供應短暫中斷所引發的症狀，嚴重甚至可能會有猝死的風險。很多人以為這種情況大多數是對方血糖低所致，只要讓患者補充糖份就可以解決，但其實，並不是所有暈倒症狀都能這樣解決，一旦出現5大症狀就需及時報警將患者送院治療。

突然暈倒｜突然昏倒是甚麼感覺？

根據Mayo Clinic及澳洲官方健康平台(Healthdirect)的臨床指引，在大腦完全失去知覺前的數秒至數分鐘，自主神經系統通常會發出以下警號：

  • 自律神經反應：突然全身冒冷汗、臉色蒼白、身體發熱、噁心感。

  • 感官功能異常：眼前發黑、視力模糊、出現「隧道視野」(周邊變暗)或突發性耳鳴。

  • 全身性感覺：突發極度頭暈、頭重腳輕、全身肌肉癱軟、心悸(感覺心跳漏拍或跳得極快)。

突然暈倒｜昏倒3大主要成因

根據香港醫院管理局「智友站」以及美國約翰霍普金斯醫學中心 (Johns Hopkins Medicine)的分類，暈倒的核心機理，是大腦血液供應在短時間內中斷。主要成因如下：

1. 反射調節性昏厥

  • 這是最常見，迷走神經受到過度刺激，導致心跳突然減慢、血管擴張，血液無法抵抗地心引力輸送至大腦。常見誘因包括長時間在悶熱環境下久站、情緒受劇烈衝擊(驚嚇、見血、恐懼)，或身體因突發劇痛(如嚴重經痛)受刺激。

2. 姿勢性低血壓(直立性低血壓)

  • 當人從蹲姿或躺臥突然站起時，身體調節機制跟不上，血液積聚在下肢，導致血壓驟降。高危群組包括長者、服用降血壓藥物人士或嚴重脫水者。

3. 心因性昏厥

  • 這個危險性最高，心臟泵血功能本身出現障礙，主因包括致命性心律不正(過快或過慢)、瓣膜疾病或心肌梗塞。此類暈倒通常毫無前兆，且多在運動中、走路期間或平躺時突然發生，猝死風險極高。

血糖過低、貧血、癲癇發作或小中風，亦是導致暫時不省人事的常見內科原因。

頭暈｜眩暈疾病包括梅尼爾氏症、前庭型偏頭痛及椎基底動脈循環不全。（am730製圖） 頭暈｜眩暈疾病包括梅尼爾氏症、前庭型偏頭痛及椎基底動脈循環不全。（am730製圖） 頭暈｜眩暈疾病包括梅尼爾氏症、前庭型偏頭痛及椎基底動脈循環不全。（am730製圖）

突然暈倒｜想暈即做5大動作

根據英國NHS預防指南及Cleveland Clinic臨床建議，若感到即將暈倒，可以做以下動作降低暈厥的風險：

  1. 坐下或躺下，抬起雙腿

  2. 雙手握拳

  3. 繃緊手臂

  4. 翹二郎腿或把大腿緊緊夾在一起

  5. 充分補水

突然暈倒｜甚麼情況要召喚救護車？

根據香港衞生署與英國NHS指引，若暈倒者符合以下任何一項，旁人應立刻致電999召喚救護車：

  1. 昏迷超過1至2分鐘仍未恢復知覺。

  2. 暈倒時伴隨胸痛、劇烈心悸、呼吸困難。

  3. 在運動期間、行走中或躺臥時突然昏倒。

  4. 醒後出現神經學症狀，如說話不流利、面部歪斜、單側手腳無力。

  5. 跌倒時重創頭部或造成嚴重撕裂傷。

突然暈倒｜千萬別亂餵糖！

根據香港衞生署、英國NHS及糖尿病專科臨床指引，是否給患者吃糖，取決於其意識狀態：

絕對不能給糖：患者已失去知覺／暈倒中

  • 做法：不可餵食任何固體糖果、果汁或水。

  • 原因：意識不清者吞嚥反射消失，強行餵糖極易誤入氣管，引致窒息或吸入性肺炎，危及生命。

  • 正確處理：讓患者平躺、解開衣領保持呼吸道暢通，並立刻致電999。

最適合給糖：患者清醒，但出現低血糖症狀

當患者完全清醒、可正常說話和吞嚥，且高度懷疑因低血糖引致頭暈時，應立即給糖。正確做法如下：

  1. 判定症狀：患者清醒，但感到極度飢餓、手震、冒冷汗、心跳加速或頭暈。

  2. 即時給予速效醣類：方糖或硬糖、適量含糖汽水或果汁、少量蜂蜜或砂糖水。

  3. 觀察：休息片刻，若症狀未改善，可考慮再次補充。

  4. 注意：巧克力及蛋糕含大量脂肪，會減慢糖分吸收，不適合用於急救低血糖。

暈倒的成因繁多，由相對良性的反射性昏厥，到具猝死風險的心因性昏厥皆有可能。認識前兆、正確判斷意識狀態並採取相應急救措施，是保障身邊人安全的關鍵。若家中長者或有心臟病史的家人曾出現不明原因暈倒，宜及早諮詢醫生，按需要安排心電圖或傾斜床測試等進一步檢查。

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