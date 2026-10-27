排便習慣｜常肚痾便秘交替恐患腸癌！點先為之排便習慣改變？醫生揭6大持續變化須求醫

上廁所習慣不同有可能是大腸癌的危險信號！有醫生指出，導致排便習慣改變的因素相當多元，從基礎的飲食結構、生活作息更迭，到潛在的大腸癌皆有可能。然而，多數大眾對於醫學上如何定義「排便習慣改變」往往缺乏具體概念。當身體出現6大持續異常變化時，就是必須就醫評估的關鍵時刻，應盡速尋求專業醫療評估以排除大腸癌風險。
排便習慣｜常肚痾便秘交替恐患腸癌！
營養功能醫學專家劉博仁醫生在其facebook專頁上分享指，一名六十多歲男子日前求診，閒談間被問到近期排便情況，他表示，以前每天早上必定會上廁所，近來不知為何，常常三、四天才一次。再追問持續多久，他說大概兩、三個月。他視之為瑣事，但醫生指出，這正正就是「排便習慣改變」，並建議他接受進一步腸胃道評估。
排便習慣｜甚麼才算「排便習慣改變」？
排便習慣改變，重點不是一天應排便幾次，而是與自己過往的習慣相比，是否出現明顯而持續的差異。一次改變不必恐慌；但若持續數周至數月仍未復常，便不應只當作「吃壞肚子」。關鍵在於與過去比較：
有人一生每日兩次，這是其正常基線
有人原為每日一次，近期變成三、四日一次
有人一向規律，突然每日如廁四、五次
或便秘與腹瀉交替，並持續有排便不盡感
上述情況若持續存在，便應留意。
排便習慣｜排便習慣改變的10大原因
另外，糞便形狀也可觀察，但不宜單憑粗細判斷。偶爾一次糞便較細或較軟，不必過度憂慮；飲食、水分、壓力乃至外遊均可影響糞便性狀。若糞便形態持續明顯改變，尤其合併其他症狀，便應探究成因。不少人害怕「鉛筆便」，但糞便變細並不等同大腸癌。腸道蠕動、便秘、腸躁症等均可改變糞便形態，不能單憑粗細判斷是否患癌。
劉醫生指，排便習慣改變的原因多元，包括
蔬菜或水分攝取不足
活動量下降
壓力與睡眠欠佳
藥物
甲狀腺功能異常
感染
腸躁症
大腸息肉
發炎性腸道疾病
大腸癌等器質性病變
因此，並非一見排便改變便聯想到癌症，而是不應將持續變化長期視作瑣事。
排便習慣｜哪些變化應及早評估？
以下情況不宜拖延，尤其屬中高齡人士，或有大腸癌、進階性息肉家族史者：
排便習慣持續改變，且無明顯誘因
出現血便或黑便
不明原因體重下降
反覆腹痛或腹脹
缺鐵性貧血
排便後仍持續有排空不全感
排便習慣｜如何預防腸胃受影響？
腸道不僅負責排便，內裏棲息大量腸道菌。日常可從以下方向照顧腸道：
攝取多樣化蔬菜、豆類、全穀、堅果及適量水果，增加天然膳食纖維多樣性
纖維經腸道菌發酵後可產生短鏈脂肪酸（包括丁酸），有助維持腸道屏障與微環境
補充足夠水分、規律運動
減少超加工食品與加工肉品
避免吸煙及過量飲酒
他提醒，益生菌不能取代大腸癌篩檢，蔬菜進食再多，也不能因出現血便、貧血或體重下降，便持續留家自行調整腸道菌相。該接受糞便隱血檢查時便應檢查；有需要接受大腸鏡時，便應接受大腸鏡。功能醫學是在檢查以外，協助每日更妥善照顧腸道。糞便雖每日衝入馬桶，但衝走前不妨觀察一眼。不是要求每日研究糞便，而是知道排便實為身體每日發出的健康報告。