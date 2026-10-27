排便習慣｜常肚痾便秘交替恐患腸癌！點先為之排便習慣改變？醫生揭6大持續變化須求醫

上廁所習慣不同有可能是大腸癌的危險信號！有醫生指出，導致排便習慣改變的因素相當多元，從基礎的飲食結構、生活作息更迭，到潛在的大腸癌皆有可能。然而，多數大眾對於醫學上如何定義「排便習慣改變」往往缺乏具體概念。當身體出現6大持續異常變化時，就是必須就醫評估的關鍵時刻，應盡速尋求專業醫療評估以排除大腸癌風險。

排便習慣｜常肚痾便秘交替恐患腸癌！

營養功能醫學專家劉博仁醫生在其facebook專頁上分享指，一名六十多歲男子日前求診，閒談間被問到近期排便情況，他表示，以前每天早上必定會上廁所，近來不知為何，常常三、四天才一次。再追問持續多久，他說大概兩、三個月。他視之為瑣事，但醫生指出，這正正就是「排便習慣改變」，並建議他接受進一步腸胃道評估。

排便習慣｜甚麼才算「排便習慣改變」？

排便習慣改變，重點不是一天應排便幾次，而是與自己過往的習慣相比，是否出現明顯而持續的差異。一次改變不必恐慌；但若持續數周至數月仍未復常，便不應只當作「吃壞肚子」。關鍵在於與過去比較：