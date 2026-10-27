中大證電針可治耳鳴 逾四成半人十周好轉

常聽到蟬鳴聲、嗡嗡聲、嘶嘶聲等即屬耳鳴。目前全球成年人中約近15%曾經歷不同程度的耳鳴，推算本港有20萬人患有中度至嚴重程度的耳鳴，此病不但影響日常生活，亦造成情緒困擾。香港中文大學最新研究發現，電針及電針結合溫針治療可降低中老年耳鳴患者的主觀性耳鳴響度，並減輕耳鳴對日常生活造成的困擾。研究結果已發表於國際學術期刊《Complementary Therapies in Medicine》。
耳鳴是耳鼻喉科常見的疾患，多因內耳及聽覺神經系統受損而引起，患者會在沒有外界聲源刺激的條件下聽到異常聲音。雖然大多數耳鳴患者只是受輕微影響，但有些較嚴重的患者會因此受情緒困擾，影響其生活質素。
針對主觀性耳鳴
傳統中醫認為針灸能透過調暢氣血紓緩耳鳴。現代機理研究亦顯示，針灸有助於調節耳蝸血流及耳蝸核活性，並可能透過調節自主神經平衡與聽覺中樞神經系統的可塑性來減輕耳鳴症狀，惟確切療效目前尚缺乏相關證據。因此博愛醫院－中醫服務委託中大醫學院中醫學院完成是次針對主觀性耳鳴的多中心、隨機對照臨床研究，於2022至2024年招募90名年齡介乎50至70歲、受耳鳴困擾0.5至24個月的主觀性耳鳴患者。受試者被隨機平均分配至電針組、電針結合溫針組及等候對照組，並分別接受為期5周、每周2次的標準化治療，主要穴位包括耳周的聽宮穴與翳風穴，以及百會、印堂、頭皮針顳後線、中渚和足三里等，而等候對照組在研究期間則不接受任何針灸治療。
46%治療組耳鳴響度降
結果發現，第五周電針組與電針結合溫針組的「耳鳴響度評分」較等候對照組分別顯著降低1.91分與1.81分；在所有療程結束後，兩組的改善效果持續提升，分別較對照組顯著降低2.03分與1.98分，46%治療組參加者耳鳴響度顯著降低。
另外團隊利用耳鳴殘疾問卷(THI)評估耳鳴對患者日常生活、心理和情緒影響。結果顯示，兩治療組55%參加者THI總分改善程度具臨床顯著性，患者的耳鳴嚴重程度總體由中度改善至輕度。中大醫學院中醫學院院長林志秀教授指，整個研究期間未發生嚴重不良事件，僅有少數患者出現輕微且可自行消退的針刺局部疼痛或瘀青；惟等候對照組在十周觀察期內，耳鳴響度與生活困擾評分均呈惡化趨勢。
減耳鳴改善生活
現年66歲的關女士是其中一位研究參與者，曾長期受耳鳴困擾，時間持續10至20秒，而且會伴隨痛感；在接受治療後，耳鳴次數由一周3次減至一周只有一次，聽力亦有改善。「過去常聽到高頻聲，電視音量也要調校得很高才聽到，現時不但減少耳鳴次數，時間減少更不再疼痛，生活更自如。」
博愛醫院中醫服務郭元琦教授指，是次研究證實溫電針及電針均有效治療耳鳴，只要無針灸禁忌症，臨床上可根據患者證型在療程上作加減，亦已屬目前可行的療法。