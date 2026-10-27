中大證電針可治耳鳴 逾四成半人十周好轉

常聽到蟬鳴聲、嗡嗡聲、嘶嘶聲等即屬耳鳴。目前全球成年人中約近15%曾經歷不同程度的耳鳴，推算本港有20萬人患有中度至嚴重程度的耳鳴，此病不但影響日常生活，亦造成情緒困擾。香港中文大學最新研究發現，電針及電針結合溫針治療可降低中老年耳鳴患者的主觀性耳鳴響度，並減輕耳鳴對日常生活造成的困擾。研究結果已發表於國際學術期刊《Complementary Therapies in Medicine》。

耳鳴是耳鼻喉科常見的疾患，多因內耳及聽覺神經系統受損而引起，患者會在沒有外界聲源刺激的條件下聽到異常聲音。雖然大多數耳鳴患者只是受輕微影響，但有些較嚴重的患者會因此受情緒困擾，影響其生活質素。

針對主觀性耳鳴

傳統中醫認為針灸能透過調暢氣血紓緩耳鳴。現代機理研究亦顯示，針灸有助於調節耳蝸血流及耳蝸核活性，並可能透過調節自主神經平衡與聽覺中樞神經系統的可塑性來減輕耳鳴症狀，惟確切療效目前尚缺乏相關證據。因此博愛醫院－中醫服務委託中大醫學院中醫學院完成是次針對主觀性耳鳴的多中心、隨機對照臨床研究，於2022至2024年招募90名年齡介乎50至70歲、受耳鳴困擾0.5至24個月的主觀性耳鳴患者。受試者被隨機平均分配至電針組、電針結合溫針組及等候對照組，並分別接受為期5周、每周2次的標準化治療，主要穴位包括耳周的聽宮穴與翳風穴，以及百會、印堂、頭皮針顳後線、中渚和足三里等，而等候對照組在研究期間則不接受任何針灸治療。