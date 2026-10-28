中風前兆｜中風後每遲一分鐘治療死190萬神經元 緊記新中風口訣「重視談笑用兵」

中風是香港的第四大殺手，現時廣泛使用的中文口訣「談笑用兵」未有包括與平衡和視力相關的警告訊號和症狀，為與英文口號「BE-FAST」互相呼應，香港中風學會主席林肇基醫生在早前活動對大眾介紹最新中風口訣「重視談笑用兵」，強調如出現口號中的症狀，應盡快就醫。

中風前兆｜中文口訣仍有不足

明日(29日)是世界中風關注日，香港大學李嘉誠醫學院香港大學中風研究組早前聯同香港中風學會及香港中風基金舉行世界中風關注日2026──全民防「風」嘉年華，為市民提供免費健康檢查及多個健康講座，以提升大眾對中風的認識。

香港⼤學中風研究組於2019年9月至2022年8月期間完成一項綜合研究，分析香港四家公立醫院超過6,500名急性中風患者的臨床數據。研究結果顯示，約一成患者入院時出現平衡或視覺障礙，常見症狀包括眩暈、步態不穩、視野出現重影，以及不同程度的視力受損甚至失明。雖然英文口號「BE-FAST」已概括中風的常見症狀，但現時廣泛使用的中文口訣「談笑用兵」(FAST)卻未有包括與平衡和視力相關的警告訊號和症狀。