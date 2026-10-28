藍莓不只護眼 研究：或能改變腸道健康 助緩抑鬱症狀

美味的藍莓一直被公認護眼好物，最近美國一項針對長者進行的研究發現，藍莓可能有更多效益。每日攝取藍莓粉不但可能對腸道帶來一些細微變化，更能為情緒帶來改善的跡象。

研究藍莓緩解抑鬱效用

科學家相信，藍莓中的纖維及花青素，可與大量腸道微生物產生相互作用，幫助改變腸道微生物的組成及相關產生的物質，並估計此舉或能影響情緒。美國一間研究所為驗證藍莓對緩解抑鬱症狀的效用，於是找來18名成年人進行測試。

這批參加者平日缺乏運動，且有輕度抑鬱症狀。他們被隨機分為兩組，第一組每天攝取48克的藍莓粉，第二組則攝取成分和外觀相若的安慰劑粉末。3個月後，參加者再填寫抑鬱症狀評估問卷，並提供糞便樣本進行分析。