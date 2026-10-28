藍莓不只護眼 研究：或能改變腸道健康 助緩抑鬱症狀

美味的藍莓一直被公認護眼好物，最近美國一項針對長者進行的研究發現，藍莓可能有更多效益。每日攝取藍莓粉不但可能對腸道帶來一些細微變化，更能為情緒帶來改善的跡象。
研究藍莓緩解抑鬱效用
科學家相信，藍莓中的纖維及花青素，可與大量腸道微生物產生相互作用，幫助改變腸道微生物的組成及相關產生的物質，並估計此舉或能影響情緒。美國一間研究所為驗證藍莓對緩解抑鬱症狀的效用，於是找來18名成年人進行測試。
這批參加者平日缺乏運動，且有輕度抑鬱症狀。他們被隨機分為兩組，第一組每天攝取48克的藍莓粉，第二組則攝取成分和外觀相若的安慰劑粉末。3個月後，參加者再填寫抑鬱症狀評估問卷，並提供糞便樣本進行分析。
微生物酵素基因明顯變化
結果發現，每日攝取藍莓粉的長者，抑鬱症狀減輕的幅度較大，改善情況也較為一致，而安慰劑組的長者則沒有明顯的變化。同時，攝取藍莓粉的組別有幾類與微生物酵素相關的基因出現顯著變化，當中一類酵素相關基因與神經傳導物質γ-胺基丁酸(GABA)的生成過程，但暫時未能確定這些變化對情緒影響有關。有關研究已刊載於《Journal of Nutrition, Health and Aging》。
樣本少未能證實因果關係
研究人員指出，藍莓粉組的腸道微生物基因出現細微變化，抑鬱症狀減輕幅度也較大，反映藍莓中的化合物與腸道微生物群及情緒之間可能存在某種關聯，但因研究樣本較少，目前仍不能確定藍莓粉是否能改善年長者的抑鬱症狀，也無法證實腸道微生物的變化是情緒改善的直接原因。