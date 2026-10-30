睇手機愈拉愈遠？40+揀漸進鏡片必睇4大關鍵 從雙眼協調、生活模式到個人化驗配 揀出真正適合自己的漸進鏡片

「你有沒有試過看手機時不自覺把手拉遠？或者在外吃飯看菜單時，總要把眼鏡推上推下找角度？」 到了某個年紀， 這些小動作不知不覺成了許多人的日常。「靈魂之窗」開始退化，確實帶來不少生活不便，而漸進鏡片便成為不少人重拾清晰視野的好幫手。不過，漸進鏡片並非只看度數，更不是所有設計都一樣。從雙眼協調、生活模式、個人化數據到專業驗配，每一項都可能影響實際佩戴體驗。立即掌握以下4大關鍵，輕鬆找到專屬自己的最佳漸進鏡片選擇。

關鍵一：不只看度數 更要留意雙眼協調與視覺穩定 我們看東西時，左右眼需要互相協調，再由大腦整合影像。因此，選擇漸進鏡片時，除了度數之外，雙眼視覺的協調及穩定性同樣值得留意。傳統漸進鏡片多針對單眼獨立進行度數優化，忽略了左右眼度數的差異，容易出現雙眼影像不協調，如視覺不適、眼睛疲勞、步行或上落樓梯感到明顯晃動感。 隨著漸進鏡片技術不斷提升，雙眼協調已成為漸進鏡片設計的重要考量，亦是打造自然、舒適視覺體驗的關鍵之一。Hoyalux iD LifeStyle 4i漸進鏡片之中，綜合多項優化雙眼視力的技術，針對左右眼度數差異作出相應優化，大幅提升影像的清晰度與視覺立體感，同時有效減少晃動感，享受更廣闊的視野，長時間配戴都能保持穩定、流暢的視野。

關鍵二：按生活模式選擇專屬設計 貼合多元用眼需求 有人每天八小時對著電腦，有人經常外出見客，也有人喜歡駕駛、行山或戶外活動。不同生活模式，對遠、中、近距離視野的需求自然有所不同。在挑選鏡片時，應考慮個人日常視力需求及用眼場景。 Hoyalux iD LifeStyle 4i漸進鏡片將生活模式融入鏡片設計之中，特別預設了Indoor、Urban及Outdoor三款專屬設計，滿足不同生活形態需求。長時間面對電腦與文書的辦公室族群，可選擇近距離及中距離視野更寬闊的室內型設計；而經常駕駛或進行戶外運動的人士，則可選擇遠距離視野優先的戶外型設計，讓鏡片真正融入日常生活。

關鍵三：融入個人化訂製數據 發揮鏡片最佳光學表現 除了鏡片本身的光學設計外，即使度數相同，用家的臉型、眼鏡框款式、配戴位置都不一樣，這些因素亦與實際視覺體驗息息相關。每個人的眼睛都是獨一無二，想鏡片設計更貼合個人需要，並追求更高視覺質素的人士而言，個人化設計的漸進鏡片會是更理想的選擇。 Hoyalux iD LifeStyle 4i 鏡片能為用家度身訂製，將佩戴者的獨有數據包括眼鏡佩戴位置、後頂距、前傾角及面型角等資料，生產鏡片時加以修正，讓鏡片發揮最佳的光學表現，優化整體視覺性能，打造更個人化的視覺享受。

關鍵四：漸進鏡片舒服與否 配合試戴體驗「先試後買」 漸進鏡片是高度個人化的產品，除了選擇合適的鏡片設計，對驗配技術要求極高，必需尋求經驗豐富的視光師進行全面眼睛檢查及專業評估。HOYA漸進鏡片體驗中心承襲源自日本、擁有逾40年歷史的「HOYA青山視光中心」獨有驗配技術，並結合香港視光師的驗配經驗，提供一站式專業驗配服務。

HOYA漸進鏡片體驗中心擁有全港最齊備的 HOYA 漸進鏡試片，讓用家於模擬環境下親身試戴並比較不同漸進鏡片設計的視覺效果，繼而挑選出最合適的鏡片類型和設計，保證漸進鏡片實用舒適

40+限定｜免費體驗漸進鏡，「先試後買」更有信心

為了讓大家揀啱一副適合自己的漸進鏡片，HOYA漸進鏡片體驗中心現正推出「免費試戴體驗計劃」。即日起至2026年12月13日，年滿40歲或以上人士預約參與，即可享用涵蓋視力評估、漸進鏡使用狀況評估、即場漸進鏡試片佩戴體驗及視光師個人化建議的完整服務。凡完成體驗並購買指定HOYA高階漸進鏡片系列，包括LifeStyle 4i、MySelf Profile、MySelf 或 MySense，更可於活動期間免費升級至Sensity 2變色鏡片，輕鬆應對不同光線環境。立即登記，預約漸進鏡片體驗！ HOYA漸進鏡片體驗中心｜免費試戴體驗計劃詳情及報名：