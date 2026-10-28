了解家族病史為何重要？不要只問「家人得過甚麼病」 專家：這點也是關鍵

你對自己的家族病史了解有多少？有些人可能僅隱約得知親人曾罹患癌症、心臟病或糖尿病，卻不清楚詳情。近期美國一項研究就顯示，有近95%的美國成年人認同家族病史的重要性，但只有15%表示自己正積極蒐集相關資訊。美國南佛羅里達大學社區健康科學系副教授、遺傳諮詢計畫主任Deborah Cragun指出，家族病史常見用於協助判斷個人是否需針對特定疾病，及早採取預防措施、進行疾病篩檢或基因檢測等，除了疾病名稱外，親屬發病或確診時的年齡，也是評估遺傳風險的線索之一。

Cragun副教授也提到，多數人只記得「爺爺得過心臟病」或「阿姨得過乳癌」，卻無法提供更多罹病細節。此外，近期美國一項全國性調查顯示，約三分之二的受訪民眾表示自己在蒐集家族病史的過程中遇到困難，其中約四分之三的人表示自己已與家人失去聯繫，或家人已經過世。Cragun副教授個人對遺傳性癌症患者的研究也發現，受試者和家人分享基因檢測結果的意願，與家人之間的親密度存在關聯。

3 策略助掌握家族病史 專家提醒「別只關注直系親屬」 若想進一步了解自己的家族病史，Cragun副教授列出以下3個方法供大眾參考： 直接詢問家人：提問方式可更具體。例如有些人可能會問「奶奶有沒有得過癌症」，她建議可直接詢問「奶奶大約幾歲確診？」

多問幾位家人：不同的人可能記得不同的細節，從多個管道了解家族病史，有助於獲得更準確的資訊。她建議，可多了解患者幾歲開始出現症狀、過世時的年齡，或當時家中還發生了哪些事情，都有助於釐清罹病的時間點。

查看相關文件：若家人已經過世，也可嘗試查找訃聞、死亡證明或過去的醫療文件。

Cragun 副教授表示，即使資訊有缺漏也沒關係，她個人經過一番詳細詢問後，直到2017年才得知自己原來有心臟疾病相關家族史。除了發病年齡，她也建議可多加留意以下3項資訊： 非直系親屬的健康狀況：除了父母、兄弟姊妹等近親外，也可了解祖父母、叔伯、姑姑、阿姨、舅舅、姪甥、同父異母或同母異父的兄弟姊妹，以及表親、堂親等其他親屬的疾病史。她提醒，如果僅關注最親近的家人，可能會忽略特定疾病在家族中的發生規律。

盡可能確認確切診斷：例如「癌症」和「心臟病」都是相對廣泛的概念，可進一步詢問「是什麼類型的癌症」或「從哪個器官開始發病」，如果沒人記得確切的診斷結果，也可詢問症狀及接受過的治療。若能找到過去的就醫記錄、病理報告或基因檢測報告，更有助於釐清家人的病情。

精神健康狀況：了解心理健康與成癮問題等相關家族史，其實也相當重要，但Cragun 副教授指出，由於這類議題常被污名化，使得家人可能不太願意公開討論。部分藥物濫用情形與焦慮、憂鬱、創傷或其他心理健康狀況有關，民眾對此可能相對缺乏認識。